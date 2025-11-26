不甩中國！日國民女偶像狂讚高市「很棒」 小粉紅崩潰炸鍋：有點超過了

娛樂中心／林昀萱報導

高市早苗挺台論惹怒中國，支持度仍居高不下。（圖／翻攝自X平台 @takaichi_sanae）

日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵協防台灣，挺台發言引起中國強烈反彈，甚至擴及外交與旅遊層面。日本女星松村沙友理近日講述高市早苗受年輕人歡迎的一席話，也引起中國小粉紅崩潰痛斥。

高市早苗「台灣有事即日本有事」說引發討論，中國駐大阪總領事薛劍更脫序放話，揚言要斬首高市，言論震驚日方，也讓中日緊張關係升溫。中國近日罕見發布「禁日令」要中國公民「近期暫勿前往日本」，並停止水產品進口；日本駐中國大使館也發布「安全對策」呼籲日本公民在中國外出時務必提高警惕，注意周圍可能出現的可疑人物，並結伴同行確保自身安全。

日本女星松村沙友理稱讚高市早苗讓年輕人開始關心政治。（圖／翻攝自X平台@sayuringo_staff）

中日緊張關係升溫，高市早苗內閣支持度不減反升達到72%。日本女藝人、前偶像團體乃木坂46成員松村沙友理，近日上節目時也大讚高市早苗很厲害，表示過去日本年輕人都不關心政治或是對政治沒興趣，但因為高市早苗開始關注政治議題的人越來越多，稱高市早苗在G20積極作風，讓年輕人覺得「這樣很好」、「看高市早苗這麼努力，就覺得很棒。」

一席稱讚首相的話聽在中國網友耳中相當刺耳，認為松村沙友理是公開聲援高市早苗，氣得在社群平台微博崩潰開罵：「為什麼每次都傻的如此精準？」「說傻我都覺得在洗白」、「呵，還吹車力巨人啊，哪天真惹火了，你早就跑了」、「都傻有理了還能說啥？」「姐子有點超過了」。

