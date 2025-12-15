不甩保護令！南投婆婆連甩媳婦兩巴掌又「出口成髒」 下場出爐

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

南投縣去年發生一起婆媳家暴案件，一名與媳婦同住的史姓婆婆由於婆媳關係欠佳，遭媳婦向法院申請保護令通過，然而保護令生肖不滿一個月，史女竟然兩度甩媳婦巴掌，更口出惡言，以髒話辱罵之，遭媳婦告上法庭。該家暴案近日由南投地院審理後，認定史女違反保護令，判處拘役30天，並得易科罰金3萬元。

事件發生在去年夏季，由於田姓媳婦與50歲的史姓婆婆相處不睦，田女遂在7月下旬申請保護令通過，然而史女卻在8月18日晚間與田女再度爆發爭吵後，隨即動手甩田女巴掌，並以三字經痛罵對方，雙方持續衝突約1小時後，史女二度甩媳婦巴掌並再次以髒話攻擊對方，田女隨即報警控訴婆婆違反保護令。

南投地院審理後認為，史姓婆婆明知保護令內容卻仍舊施暴，藐視公權力以及被害人保護機制，行為實屬不該，經法院審酌其教育程度與經濟情形，加上史女坦承犯行，故依違反保護令判其拘役30日、可易科罰金，全案可上訴。

◎《FTNN新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。

