不甩內政部？李貞秀宣誓喊「恪遵憲法、效忠國家」 成首位中配立委

即時中心／黃于庭報導

民眾黨「2年條款」屆滿，6席不分區立委大換血，至今仍未放棄中國籍的中配李貞秀確定遞補。內政部昨（2）日再度強硬表態，已將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀辦公室，若其未於到職前辦理放棄外國國籍，經查不符《國籍法》第20條規定，立法院即應予以解職。不過，民眾黨主席黃國昌今（3）日親自陪同6位立委就職，李貞秀也成為我國首位中配立委。

民眾黨訂下不分區立委「2年條款」規定，除了劉書彬任期尚未屆滿，陳昭姿將留任完成《人工生殖法》修法之外，其餘6人日前均已辭職。遞補者依序為洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍，以及中配李貞秀。

中選會昨日已頒發當選證書給民眾黨6名新科立委，今日在立法院長韓國瑜、大法官朱富美見證下宣讀誓詞，內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓」。

針對李貞秀國籍爭議，民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨日說，李貞秀已按照規範申請放棄中國國籍，屆時宣誓將會報告是透過什麼方式。不過她也坦言，確實如陸委會主委邱垂正所說，現階段兩岸架構之下，沒有已入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄中國國籍，「國家在要求人民做一件沒辦法做到的事」。

快新聞／不甩內政部？李貞秀宣誓「恪遵憲法、效忠國家」 成我國首位中配立委

民眾黨立委李貞秀今（3）日宣誓就職。（圖／民視新聞）

對此，內政部昨日回應，已於1月30日函請李貞秀，確實依《國籍法》第20條規定辦理相關程序，復於下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀國會辦公室，另因該黨黨團主任對外表示，李貞秀已向該國申請放棄國籍，該部作為《國籍法》主管機關，再於同日函請李貞秀提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，以作為處理國籍案件之參考。

內政部說明，倘立法委員未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》第20條之意旨；而立法院就立法委員有無《國籍法》第20條情形，自應依職權進行調查，如經查明立法委員不符規定，即應予以解職。

