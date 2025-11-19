不甩兵單溜去泰國…返抵機場當場被逮！白目役男扯出毒品、詐欺一堆前科

記者陳弘逸／南投報導

南投縣許姓役男有詐欺、妨害電腦使用、毒品等前科；去年未申報居住處所遷移，又去泰國屆期未歸，沒在指定時間內接受徵兵檢查，今年從桃園國際機場入境，當場被以通緝犯逮捕；遭法院依妨害役男徵兵處理罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，許男為役齡男子，設戶籍在南投縣，2023年搬到桃園市中壢區居住，同年11月役男徵兵檢查通知書，寄到戶籍地，因未收件沒接受徵兵處理；2024年他又申請短期出境去泰國，

由於許男未如期返國，也沒按時接受徵兵檢查，直到今年5月7日從桃園國際機場入境，當場被以通緝犯逮捕歸案，當場依法送辦。

偵審期間，許男都坦承犯行；法官認為，他明知自己是役齡男子，依法有應服兵役義務，卻未申報居住處所遷移，出境又屆期未歸，還被查出有詐欺、妨害電腦使用、毒品等前科。

許男在法庭上自陳，專科畢業，從事國際貿易，與配偶及1位未成年子女共同生活，經濟小康；法院審理後，將他依役齡男子犯妨害兵役治罪條例第三條第五款、第七款之妨害役男徵兵處理罪，處4個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

