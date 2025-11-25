不甩北京威脅！高市早苗「台灣有事論」、日政府表態「完全不變」：無需檢討或重新審視

日本首相高市早苗日前稱「台灣有事」，日本將行使集體自衛權，引起中方強烈反彈。日本政府今（25）日於內閣會議上以書面方式強調，政府對此立場「完全不變，認為不需要檢討或重新審視」，

綜合日媒報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫提出質詢，針對高市早苗日前指出，若台灣海峽發生「伴隨武力行使」的情勢，可能構成日本的「存立危機事態」一事，要求政府明確說明，這是否仍與以往立場一致？

日本政府於25日內閣會議上以答辯書進行說明，強調是否構成「存立危機事態」，必須依個別、具體情況，綜合所有情報後做出「客觀且合理」的判斷；日本政府強調：「政府的立場仍完全不變，認為不需要檢討或重新審視。」

廣告 廣告

日本政府再說，高市早苗的國會發言並未改變既有政策，首相已多次明確說明，此次答辯並非改變政府立場。

日本政府同時重申日本一貫的立場：「台灣海峽的和平穩定對日本與國際社會都極為重要，希望相關問題能透過對話，以和平方式解決。」

（圖片來源：日本官邸）

更多放言報導

共軍在劉公島海域「實彈射擊」...汪浩指用意在「挑動國內民族情緒」：藉老國恥替今日外交困境找台階

不理習近平「謊言大內宣」川普秒致電高市早苗...周玉蔻指「就是間接打給賴清德啊」： 多暖心！