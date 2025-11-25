不甩北京抗議！高市早苗「台灣有事」論 日政府正式表態「無須檢討」

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前因發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，並發動各項抵制行動。日本政府今（25）日於內閣會議上，針對高市早苗「台灣有事」發言做出正式說明，強調日本政府對可行使集體自衛權的既有立場「完全不變」，也不認為需要重新檢討。

本月 7 日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身分表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。

廣告 廣告

綜合《NHK》等多家日本媒體報導，公明黨黨魁齊藤鐵夫針對高市日前「台灣有事」發言，提出質詢，並要求政府明確說明，這是否仍與以往立場一致。

對此，日本政府今日在內閣會議上以達變數方式進行說明，強調是否構成「存立危機事態」，必須依個別、具體情況，及綜合所有情報後，做出「合理且客觀」的判斷，同時也強調政府的立場然完全不辨，認為不需要檢討或重新審視。

日本政府表示，高市早苗的國會發言並未改變既有的政策，「而首相已多次明確說明，此次答辯並非改變政府立場」。同時再度強調，日本政府一貫立場是：「台灣海峽的和平穩定對日本與國際社會都極為重要，希望相關問題能透過對話，以和平方式解決。」

針對日本政府正式答辯書，齊藤鐵夫表示，這是經內閣會議決議官方立場，非常重要。而政府重申方針未變一事，必須持續向國際社會說明與傳達。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

諷吳怡農「Bubble Boy」 楊智伃：像空心菜一樣一場空

沒入柯P演唱會及募款小物4千萬元 監院撤銷：應考慮扣除成本