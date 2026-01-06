即時中心／温芸萱報導

日本參議院議員石平今（6）日訪台，突破中國制裁與入境禁令，展現個人政治勇氣與高度國際象徵意義。印太戰略智庫指出，石平此行證明台灣非中國一部分，並支持台日安全互動。智庫執行長矢板明夫表示，日本首相高市早苗強調「台灣有事就是日本有事」，凸顯台日安全密不可分。台灣國理事長陳峻涵則提到，台日歷史連結深厚，日本統治期間奠定台灣現代制度，塑造今日民主社會。

印太戰略智庫今日表示，中國政府近期以政治脅迫手段，對日本參議院議員石平實施無理制裁並禁止入境，但石平議員仍決定今日訪問台灣。智庫指出，石平議員此舉不僅展現個人政治智慧，也具有高度國際象徵意義，顯示台灣並非中國一部分，雙方互不隸屬，值得台灣人民熱烈歡迎。

印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，日本首相高市早苗曾多次強調「台灣有事，就是日本有事」，這不是外交辭令，而是對印太安全現況的清醒判斷。面對中國解放軍持續升高的軍事演訓與灰色地帶威脅，台日雙方已深刻體認彼此安全、自由與民主息息相關、不可分割。石平議員在此時選擇站上第一線，以實際行動聲援台灣，對民主價值與區域和平作出明確承擔，也為自由世界注入穩定力量。

出席活動的台灣國理事長陳峻涵表示，台灣與日本之間有深厚歷史連結。日本統治台灣五十年間，台灣人民展現堅韌性格，也奠定現代社會制度基礎，包括公共衛生、交通建設、教育體系、戶籍制度與法治，這些制度深刻影響台灣社會運作，也為日後民主化鋪路，與中國專制體制形成根本差異。理解歷史的背景，也讓台灣人民更加珍惜今日自由民主，更能在價值層次上與日本互相理解、尊重、站在同一陣線。

智庫指出，面對中共極權擴張與全球威脅，台灣不容猶豫。此次歡迎行動由印太戰略智庫、台聯黨主席周倪安、基進黨主席王興煥、史明教育基金會董事長黃敏紅及台灣國等台派政黨與公民團體共同發起，向石平議員表達最誠摯歡迎與感謝，並贈送象徵台日友誼的紀念胸章。智庫期盼此行能深化台日安全對話、經貿合作與民主韌性交流。

最後，智庫強調，台灣將持續堅定守護自由生活方式與民主制度，並與日本及理念相近國家並肩前行。威權政權的單方面主張，無法改寫現實與歷史；台灣的存在，不需他人允許，也不容任何政權否認。





原文出處：快新聞／不甩北京禁令！石平議員今訪台 印太智庫：證明台灣與中國互不隸屬

