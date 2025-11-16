不甩北京警告！ 中國遊客照常爽飛日本：政治與我無關

每年都有數百萬的中國遊客到日本旅遊，就算北京當局發出警告，似乎仍不改中國遊客赴日的意願。（示意圖）

日本首相高市早苗日前公開表態「台灣有事」面臨緊急狀態，日本會行使集體自衛權，引發中國不滿，北京當局日前更發布通知，要中國公民暫時避免前往日本。消息一出讓不少台灣民眾直呼簡直是「德政」，不過中國遊客似乎對這樣的警告不以為然，仍照原定計畫飛往日本，直說自己「對政治不感興趣」。

中國批高市早苗挑釁 稱日本危險籲公民避免前往

中國方面認為高市早苗的發言是在暗示會介入台海問題，痛批挑釁、干涉中國內政，提出嚴正交涉，中國外交部和中國駐日大使館14日更發布通知，稱日本社會治安不佳，發生多起針對中國公民的違法犯罪案件，且日本領導公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，呼籲中國公民近期避免前往日本，並提醒在日中國公民密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護。

中國官方表態後，中國3大國營航空公司包含中國國際航空、南方航空、東方航空，陸續宣布配合措施，開放即日起至年底的機票可以免費退改票，讓中國民眾可以取消赴日行程。

台日歡呼！ 退役日將讚：太多中國人造成困擾

此一消息反而讓日本、台灣民眾大感興奮，直呼現在是最適合到日本旅遊的時機，日本前航空幕僚長田母神俊雄在臉書發文表示，很歡迎中國政府這麼做，因為太多中國人在日本、造成日本的困擾；台灣知名旅日達人「日本自助旅遊中毒者」林氏璧也說，：「日本很危險我們去就好了」，假如日本因為少了中國遊客造成大量觀光收入下降，相信台灣朋友會努力補上的。

「北京警告」中國民眾真的會聽嗎？ 機場照樣大排長龍

然而根據日本《朝日新聞》報導，中國今年赴日旅遊人數已達748萬人，15日在上海浦東機場飛往大阪的報到櫃台，仍不少出現排隊等待搭機的中國遊客。記者問他們是否知道中國外交部的警告、為何仍決定去日本？一對30多歲帶著孩子的夫婦表示，他們知道這個警告，但沒有打算改變行程，「我對政治不感興趣」，其他人面對提問大多不願正面回答，寧願保持沉默。

另一名剛從大學畢業的20多歲女子接受訪問也說，她有看到相關報導，但「政治與我無關」，她去過很多國家、包括歐洲，感覺日本最安全，「就算讓我取消機票，我也沒有要改變我的計畫」。

