不甩台積告老將羅唯仁陰霾！英特爾股價飆10% 下波漲勢關鍵曝

財經中心／李宜樺報導

郭明錤預測蘋果將於2027年採用英特爾18A製程晶片，引爆市場熱議。（圖／翻攝自X平台 @郭明錤）

英特爾股價從十月底最高來到42.48元，一路回落至32.89元，近日狂受挖角昔日員工羅唯才，惹出一連串台積電怒告老將負面聲波，不過，產能布局與供應鏈利多消息仍緊密支撐，基本面並未鬆動。28日單日暴漲10.2%、連漲五個交易日、累計漲幅逾兩成，來到40.56元，關鍵推手竟是「蘋果神探」郭明錤的一則預測。郭明錤透露，英特爾有望最快在2027年重新替蘋果代工M系列晶片，象徵這家老牌晶片巨頭或將重奪失落多年的榮耀。

廣告 廣告

英特爾復活？郭明錤：蘋果將採18A製程合作



郭明錤指出，蘋果最早將於2027年第二至第三季，採用英特爾18A先進製程生產最低端M系列晶片，應用於MacBook Air及iPad Pro。蘋果已簽署NDA並取得18AP PDK版本，進度符合預期。此舉象徵蘋果供應鏈策略正逐步多元化，並呼應「美國製造」政策。

重獲訂單象徵意義重大 英特爾最壞時期將過



雖然M系列低階晶片出貨量預估僅1,500萬至2,000萬顆，但象徵意義巨大。郭明錤直言，英特爾代工服務的「寒冬期」可能結束，未來14A及後續節點有望拿下更多一線客戶。分析師指出，蘋果選擇英特爾，不僅為供應鏈風險分散，更對美國政府推動本土晶片復興投下信任票。

美政府砸111億助攻 英特爾地位再起



今年8月，美國政府宣布投資英特爾89億美元並取得約10%股權，加上早先的22億美元補貼，總金額高達111億美元。日本軟銀與輝達也相繼投資，讓英特爾在新任CEO陳立武帶領下，逐步扭轉頹勢。過去幾月以來，英特爾股價已累漲近64%，成為AI與製造政策新寵。

蘋果策略轉向 供應鏈布局更深



蘋果自2020年棄用英特爾處理器，轉向自研M系列後，再次回頭合作，意義非凡。除了顯示對美國製造的支持，也顯示蘋果在地緣政治與成本之間取得新平衡。市場預期，若18A製程順利量產，英特爾將正式重返全球晶片競爭舞台。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

一週狂漲 1191 點 台股噴發黑馬曝光它領漲10%！

美股驚魂未定！它三年報酬爆賺2倍 數據越差買氣越強

熱門股／掌握「這」訂單！ 南亞身價大躍升

普發紅包理財術！月扣千元免手續費 它三年報酬近2倍

