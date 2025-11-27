不甩台積電控告機密外洩 英特爾：歡迎羅唯仁回歸

英特爾執行長陳立武表示，根據目前掌握的所有訊息，我們認為，針對羅唯仁的指控毫無根據，我們將繼續全力支持他加入。 圖:翻攝自騰訊網

[Newtalk新聞] 台積電（TSMC）前資深副總羅唯仁才在今年七月退休，十月底就迅速回鍋競爭對手英特爾（Intel）就任執行副總裁一職，並疑似帶了大量 2 奈米等先進製程機密，引發台積電於本周二（25 日）向其正式提告。對此，英特爾也回應了。

綜合《路透社》、《Wccftech》等外媒報導，英特爾執行長陳立武透過一份給內部員工的備忘錄表示，公司「全力支持」羅唯仁加入，並否認這位台積電前高層的加入涉及智慧財產權轉移的指控。

陳立武表明，「根據目前掌握的所有訊息，我們認為，針對羅唯仁的指控毫無根據，我們將繼續全力支持他。作為此次轉型的一部分，英特爾歡迎羅唯仁重返公司。公司正進行一場重大轉型，而羅唯仁曾在英特爾任職 18 年，負責晶圓製程技術研發，後來加入了台積電持續從事相關工作，如今他再次回到英特爾。」

這項聲明在台積電提出訴訟後的隔天發布，台積電 25 日表示，羅唯仁在任職期間簽有「保密條款」及離職後的「競業禁止條款」，卻在離職後旋即轉任英特爾執行副總裁（Executive Vice President, EVP），高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積電營業秘密及機密資訊給英特爾，有採取法律行動（包含要求違約賠償）的必要。

然而，陳立武再次否認相關說法，他強調，「英特爾一向恪守嚴格的政策與內部控管，嚴禁任何第三方機密資訊或智慧財產遭到使用或轉移。」Wccftech 指出，這是英特爾執行長首次直接點名羅唯仁，這代表該人事案可能已「塵埃落定」。

產業界有觀點指出，從技術層面來看，雖英特爾目前主力推進的 18A 製程節點與台積電有別，因此普遍認為，羅唯仁最大的價值並非直接的技術移轉，而是這位台積電資深老臣對於供應鏈、生產生態與美國客戶需求的深刻理解。就目前來看，對台積電和英特爾來說，這項人事案為「高風險」，後續發展待觀察。

