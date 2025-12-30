不甩台股下跌！股王信驊飆漲8%創歷史新高 SRAM概念股同步走強

【記者呂承哲／台北報導】台股30日雖受到前一日美國科技股回檔，從歷史高點一度回測至28500關卡，但是IC設計逆勢走揚，其中，台股股王信驊（5274）盤中一度上漲逾8%，創歷史新高來到7,715元，獲輝達點名的靜態隨機存取記憶體（SRAM）相關個股也同步上漲，帶動IC設計、記憶題相關ETF逆勢上揚。

專注於台股IC設計族群的台新臺灣IC設計ETF（00947）盤中最高漲幅來到2.51%、來到18.81元，在其他台股ETF全數盡墨時，表現極佳，成為當日表現相對強勁標的，並創下該檔ETF歷史新高。

法人表示，傳統傳統型／通用型伺服器出貨量穩健年增、AI伺服器出貨量強勁成長及其機櫃級設計趨勢，且台廠不斷擴充晶片新產品線，推升每塊伺服器主板的晶片價值含量，其中，信驊為全球最大遠端伺服器管理晶片（BMC）供應商，營運動能強勁，股價創下歷史新高，並帶動相關IC設計族群逆勢開漲。

近期輝達取得Groq核心授權，要大力發展以SRAM打造低攻耗、高效能的語言處理器（LPU），引爆SRAM話題，讓主要供應者如力積電（6770）、華邦電（2344）及愛普*（6531）等台廠大吃記憶體紅利，這也讓愛普*盤中一度大漲9%，華邦電更一度逼近漲停價。

00947除了囊括信驊等IC設計個股外，也與時俱進將記憶體IC設計等相關細分產業納入指數採樣範圍，前八大成分股權重皆逾7%，分別為聯發科（2454）、華邦電（2344）、群聯（8299）、南亞科（2408）、台達電（2308）、信驊（5274）及創意（3443）。台新投信表示，00947含括許多高單價IC設計個股，透過一張不到2萬元的ETF，能讓投資人有效參與IC設計個股的成長。

