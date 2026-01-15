不甩和柾國戀情風波！Winter官宣「再添新身分」 喊：第一次太有感

記者王培驊／台北報導

韓國醫學美容專業保養品牌 AHC，於 2026 年揭開全新全球戰略布局，官宣由 K-pop 現象級女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使，攜手AHC醫美保養品牌邁入NEXT LEVEL新篇章。WINTER在受訪影片中更表示，自己在接下代言後是第一次使用眼霜，目前為止使用下來非常有感，可以非常有自信的推薦給身邊的親友使用。

以「科學保養ｘ專業科研」為品牌核心的 AHC，長年專注於將醫美科研成果轉化為居家保養配方，讓消費者在日常生活中亦能延續醫美療程的功效。此次攜手以 白皙透亮、零死角高解析度美感 聞名的 WINTER，不僅象徵 AHC 進軍醫美保養新世代的決心，也為品牌注入更具潮流感的專業形象。WINTER 在舞台與螢幕上所展現的 高度自律、精準表現，與穩定專業度，亦與 AHC 所堅持的科學品牌精神高度契合，雙方共同詮釋「科學保養 × 極致呈現」的品牌價值。

身為新世代最具代表性的 K-pop 女藝人之一，WINTER 以清冷高質感的外貌、乾淨無瑕的肌膚狀態、與舞台上的強烈而穩定的存在感，持續吸引全球目光。無論是舞台演出、時尚大片，或是近拍鏡頭、直播畫面與機場生圖，她始終呈現零死角的高清上鏡質感，成為國際媒體與粉絲熱議焦點。

AHC 表示，WINTER 跨越語言與地域的全球影響力，將協助品牌把「科學保養、專業科研、精準抗老」的理念推向世界。透過她健康、細緻、清透的肌膚狀態，更能具體展現 AHC 所堅持的高規格科研標準——讓每位消費者，都能穩定維持自然且年輕的肌膚狀態。同時，AHC 也預告將透過 官方社群平台陸續釋出 WINTER 相關形象影像與短影音內容，包含來自韓國最新曝光的視覺素材，邀請全球消費者一同見證 WINTER 與 AHC 攜手開啟的科學保養新篇章。

在最新釋出的AHC形象大片中，WINTER 以冷白透亮的肌膚與稜角分明的立體輪廓，完整呈現 AHC 的明星系列商品——「雙波抗老多肽膠原精華」與「雙波抗老多肽膠原抗皺眼霜」。WINTER 在鏡頭前呈現 清晰立體的輪廓線條與緊緻的下頜角度，就如同在四面舞台、機場街拍、粉絲直擊中，始終維持的「零死角」狀態，讓「高解析度美感」成為最具代表性的個人標誌。

WINTER 在台灣擁有高度人氣與廣大粉絲基礎，隨著她正式成為 AHC 全球品牌大使，AHC 預計於 2026 年在台灣市場推出一系列醫美科研新品、年度限定企劃與重點通路活動，並透過多元形式，為台灣粉絲帶來專屬於 WINTER 的品牌體驗。AHC 亦同步預告，將於 3 月規劃 WINTER 韓國官方小卡贈送活動，並陸續推出 WINTER 相關周邊商品。

