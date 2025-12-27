即時中心／黃于庭、魏熙芸報導

新竹市長高虹安遭控虛報助理酬金、加班費，日前二審判決大逆轉，貪污部分無罪，意即她可回到市長職位，明（2026）年競選連任也順勢解套。國民黨祕書長李乾龍昨（26）日定調，新竹市長確定禮讓現任不提名，藍白合又添一樁。不過，有意爭取提名的前國民黨發言人何志勇堅持，民眾黨要是承諾2028總統大選禮讓國民黨，他現在可立刻退選；而高虹安也對此做出回應了。

何志勇表示，未來變數還是很多，但是他會盡力持續說服黨中央，希望透過這次新竹參選，搭建藍白合公平公開的機制。他認為，不只是為了新竹市，也為了2026各縣市藍白合基礎；更重要的是，2028藍白合選總統，必須要有公平公開的機制，讓雙方支持者，甚至中間選民都能心服口服，才能爭取在野黨團結，最大化勝選機會。

廣告 廣告

因此，何志勇指出，他已經講得很清楚，「如果民眾黨承諾2028禮讓國民黨選總統，我何志勇立刻退選」；若目前沒辦法做到這件事情，他想做的就是促成合作，且公平公開的機制。

何志勇稱，黨中央到現在還是很尊重他，既然尊重的話，還是有一些空間，希望能夠在新竹參選，「不僅為國民黨加分，也能讓國民黨獲得更多中間選民支持」，這是他在新竹參選的初衷。

快新聞／不甩國民黨中央？何志勇拋「1條件」才退選新竹市長 高虹安回應了

前國民黨發言人何志勇。（圖／民視新聞）

若國民黨最後還是決定禮讓高虹安，會不會退而求其次選市議員？何志勇回應，選市長就不會再走回頭路了；至於高虹安目前爭取連任還有變數？他則說，尊重司法裁判，「我覺得高市長委屈了，她也很有勇氣」，對新竹市民來講，有更多人願意投入選舉，把城市願景丟出來，互相腦力激盪、交流，這才是民主政治的真諦。

對此，高虹安僅說，對於2026競選尊重大家的選擇，看到國民黨的關心跟肯定，她也非常感謝。另她進一步表示，現在最重要的就是努力將施政做好，同時也與新竹市議會，包含議長及議員們，一起用市政成績回應給支持的選民，這是目前最重要的事情。

原文出處：快新聞／不甩國民黨中央？何志勇提「1條件」才退選新竹市 高虹安回應了

更多民視新聞報導

通勤族注意！YouBike沒完成「這1事」不能借 明年元旦新制上路

鄭麗文認了！盼明年與習近平見面 吳靜怡：下一位館長？

賴瑞隆家人涉校園爭端！雙方最新共識曝：衝突事件非霸凌案

