不甩國民黨控5位大法官枉法裁判 375律師、445學者連署力挺憲法法庭

憲法法庭判決藍白推動的憲訴法修正案違憲，數百位律師及法律學者連署相挺。（圖片來源／林俊宏律師提供）

因為不滿憲法法庭5位大法官19日宣告憲訴法違憲，立法院國民黨團本（22）日正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。

相對國民黨反對憲法法庭宣告憲訴法違憲，截至昨（21）日晚間11點為止，445位學者、375位律師以及57個公民團體則連署力挺憲法法庭。

57公民團體、375律師、445學者連署力挺憲法法庭

去年立法院以國民黨團為首，通過憲訴法修法，癱瘓了憲法法庭長達1年。憲法法庭上週五特別做出判決，宣告憲訴法修法違憲，使得憲法法庭得以重新恢復運作。

為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」。

台灣經濟民主連合統計：短短兩天連署，截至昨天晚上11點，已有57個公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等各界人士。

連署書疾呼：堅定支持透過判決依法論法的大法官們

台灣經濟民主連合說明，本次連署聲明是由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維4位法學者草擬，聲明「肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能」。

聲明中也提出沉重的呼籲：即使憲法法庭重新運作，但無可迴避的現況是憲法法庭已在這次憲訴法修惡的憲法裁判中，成為前所未見的分裂法庭（divided court），而分裂法庭可能源自台灣陷入分裂社會的現況。

因此，4位學者呼籲，當政治人物或媒體藉由為大法官們貼上政治色彩的標籤，來對司法發動攻擊時，所有朋友們要能夠不隨威權民粹起舞而堅持理性對話，並堅定支持透過判決依法論法的大法官們。

抨擊國民黨控告大法官，民進黨：糟蹋司法

對於立法院國民黨團提告大法官，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱抨擊，國民黨這幾年總會質疑「立法院是誰的、大法官是誰的」，顯然司法已經被國民黨劃分為「綠的」與「非綠的」，難道未來每次走進法院，只要裁決符合自身立場就是公正的，不如預期就指控法院是「綠的」？他批評，這種糟蹋司法的行為，令人不抱持期待。

立法院民進黨團書記長陳培瑜也疾呼，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴，這一向是藍白慣用的手法，也是最沒有下限的做法 。她表示，司法本不該被用來作為政治鬥爭的工具，藍白若要進行政治算計、操弄請自便，不應再藉由玩弄司法，一會兒喊「司法已死」，一會兒又說「司法復活」，讓人民對司法失去信心。

國民黨控告大法官有無勝算？律師這樣說

針對立法院國民黨團控告大法官「枉法裁判罪」，執業律師黃帝穎表示，依據最高法院判決見解，枉法裁判罪「指故意不依法律之規定而為裁判，質言之，即明知法律而故為出入者」，但5位大法官有權解釋憲法，也有權就憲法規範提出適用法律見解，均無法構成最高法院「故意不依法律」的要件。

黃帝穎律師表示，國民黨明顯「法盲濫訴」，尤其在全球民主國家中，台灣是唯一憲法法庭被癱瘓的國家，這是台灣民主的恥辱，如今憲法法庭「自救」判決憲訴法違憲，國民黨竟還濫訴追殺「接軌民主世界」的5位大法官，國民黨可說是背棄世界民主、害台執迷不悟。

(原始連結)





