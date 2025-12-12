不甩外界疑慮！藍白聯手碾壓 「不在籍投票」專法逕付二讀並交付協商

記者楊士誼／台北報導

藍白支持的「不在籍投票法」，今（12）日立法院會上由民眾黨團提議逕付二讀，綠營雖反對並高舉「選舉不能錯，國家才不亂」牌子抗議，但在藍白人數優勢以60：50票通過。立法院長韓國瑜宣布，「不在籍投票法草案」逕付二讀並交付協商。

不在籍投票專法是民眾黨團本會期優先法案之一，也是國民黨團重視的重大法案，而根據藍白相關提案，不在籍投票可以「移轉投票」及「指定場所投票」等進行，應將符合資格的「不在籍投票選舉人」編造名冊。民進黨則質疑，如此一來可能造成選務機關一次得準備多種選票，將造成選務混亂、降低選舉公正性，更引發外界對中國介入選舉的質疑。

根據相關提案，不在籍投票的適用對象，為設籍於我國自由地區，具有投票權、公投權者皆可申請不在籍投票。適用範圍方面，正副總統選舉、中央與地方公職人員選舉、公職人員罷免、全國性公民投票皆包含在內。

