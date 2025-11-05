不甩大盤重挫！普發現金1萬與ITF旅展加持 這幾檔逆襲攻漲停

財經中心／余國棟報導

受惠政府普發現金1萬元正式啟動，加上2025年ITF台北國際旅展即將登場，民眾出國旅遊熱潮升溫，台股今(5)日旅行社與飯店股點火。（圖／雄獅提供）

美股重挫拖累亞洲股市連環崩，台股今（5）日開盤即跳空大跌，一度狂瀉近700點，市場一片慘綠。不過，觀光旅遊族群卻逆勢沸騰，受惠政府普發現金1萬元正式啟動，加上2025年ITF台北國際旅展即將登場，民眾出國旅遊熱潮升溫，旅行社與飯店股全面點火。燦星旅（2719）股價開高直攻漲停37.8元鎖死，易飛網（2734）大漲3.04%，飯店股夏都（2722）午盤後也是鎖上漲停板，遠雄來（2712）同步上攻逾4%，成為重挫盤中最亮眼族群。

燦星旅受惠旅展及普發政策的雙重利多，推出「燦星旅遊加碼放大你的一萬元」專案，主打日韓雪遊、浪漫韓風及避寒海島遊等行程，帶動投資人買盤踴躍。燦星旅今日一開盤即湧入大量買單，9點10分後即強攻漲停，成交量逾2百張、漲停委買張數超過200張，股價創下近期新高。

除了燦星旅外，易飛網與山富旅遊同步受惠題材。易飛網今盤中上漲0.6元收20.35元，漲幅3.04%，法人指出，該公司長年經營線上旅遊平台，隨著旅展到來，訂單湧入、網站流量明顯增加，有望推升第四季營收動能。

觀光飯店股也火力全開，夏都（2722）早盤大漲2.4元至29.75元，午盤後也是鎖上漲停板，成交量近千張，遠雄來（2712）則上揚4.26%至19.6元，雙雙扮演盤面抗跌主力。業內指出，秋冬國旅與婚宴旺季疊加旅展熱度，飯店住房率明顯回升，加上海外旅遊熱潮回流，整體觀光產業景氣有望延續至年底。

法人分析，普發現金與旅展效應，激勵民眾消費意願明顯回升，觀光族群成為大盤震盪中的避風港。根據業界估算，政府普發現金1萬元政策，可望直接挹注旅遊市場數百億消費動能，不僅推升旅行社業績，餐飲與住宿業同樣受惠。

另一方面，燦星旅上半年每股稅後虧損0.28元，9月營收為1.23億元，月減20.91%、年減12.54%，但法人認為，隨年底旺季與旅展啟動，營運有機會迎來轉折。加上民間消費信心回穩、出國訂單回升，明年第一季業績可望重返成長軌道。

旅遊業者也樂觀看待後市，認為「年底到春節」是國人出遊旺季，加上普發現金與旅展促銷效應疊加，將成為推升國內外旅遊市場的最大推手。尤其日韓線、海島線行程預訂已出現明顯增溫，部分熱門航線與飯店甚至出現提早爆滿的現象。

分析師強調，在電子權值股修正、AI題材休兵的背景下，觀光旅遊族群成為盤面資金流入的焦點。若後續旅展買氣續強，觀光股可望維持短線強勢格局，成為震盪盤勢中少數具續航力的族群。

