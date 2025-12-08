不甩對美輸出下跌！中國11月出口反彈 年順差破1兆美元紀錄

編譯林浩博／綜合報導

中國出口10月意外萎縮，但11月就恢復成長，同比反彈5.9%！甚至即便對美出口連八個月雙位數下跌，11月還歷經了29%的衰退，也靠著對非美市場的出口擴張獲得了彌補。

今年還沒過完，前11個月累計貿易順差就高達1.08兆美元（約3.67兆台幣），超越了去年9920億美元的紀錄，締造了首度突破1兆美元年順差的里程碑。

中國國家主席習近平。最新官方數據顯示，中國才花11個月，就突破1兆美元的年順差里程碑。（圖／翻攝自X平台 @braidnshw）

對非美市場的出口海嘯

根據中國8日所公布的海關數據，11月對外出口站上3303億美元，優於經濟學家們的預期，更是揮別了10月萎縮1.1%的陰霾。

今年大多時候中國對美出口呈現負成長，但對拉丁美洲、非洲、歐盟與東南亞的出貨暴增，足夠填補缺口，甚至推動出口與進口之間的差距達到破1兆美元新高。

說到進口，11月中國的進口成長1.29%，來到2186億美元，高於10月的1%幅度。雖然消費與企業投資仍持續為房市不景氣所拖累。

美中貿易休兵一年

美國總統川普與中國領導人習近平，於10月底的南韓釜山會面，達成了為期一年的兩國貿易休兵。美國調降對中關稅，換取中國承諾暫緩稀土輸出管制。

ING銀行大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）指出：「很可能11月的數字尚未完全反映降關稅的效應，預計未來幾個月將顯現。」

官方數據顯示，中國的工廠活動於11月呈現連續第八個月的萎縮，經濟學家們表示，現在說美中貿易休兵後的外部需求回升，還為時過早。

由於出口仍十分強勁，經濟學家們普遍預測中國會實現今年5%的GDP成長目標。

美國總統川普與中國國家主席習近平10月底於南韓會面，雙方達成了為期一年的貿易休兵。但11月該協議的效果尚未顯示。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

中國出口擴張不停

中國領導層也於10月的高層會議上，訂定往後五年專注於高端製造領域。

由習近平所主持的年度經濟計劃會議，已於8日制定了2026年的經濟成長目標，並強調在追求進步的同時，也要維持穩定。

BNP資產管理的策略師羅念慈（Chi Lo）則提醒，儘管美中貿易休兵，但兩國仍「陷於僵局」，穩定的國際投資環境恐不長久。

話雖如此，中國有望未來幾年出口市場占比持續擴張。摩根士丹利預測，到了2030年，受惠於高端製造與電動車、機器人、電池等高成長領域，中國在全球出口市場的比例，會從當前的15%，再擴大為16.5%。

摩根士丹利首席經濟學家阿希亞（Chetan Ahya）說道：「儘管貿易緊張、保護主義持續，而且G20開始採取積極產業政策，我們相信中國仍會獲取更多的全球出口市場份額。」

