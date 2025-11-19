不甩徵兵檢查還出國逾期未歸 男返國在機場被捕、判刑4月

藝人閃兵被起訴，南投縣也有疑似出國當詐團逾期未歸的閃兵，被南投地院判刑4個月。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕閃兵判刑！南投縣役齡許姓男子人在北部，戶籍留在老家，公所寄送役男徵兵檢查通知書，他未如期到場，去年3月申請短期出國，7月逾期未歸，今年5月在機場被警方逮捕，許男未接受徵兵之處理，妨害國家徵兵順暢、兵役的有效管理等損害，南投地院依妨害役男徵兵處理罪名，判刑4個月。

20多歲許姓男子戶籍在南投縣，人在北部工作，還在役齡期間遷居但沒向戶籍地公所申報，前年11月3日公所寄送役男徵兵檢查通知書到戶籍地，通知當月底檢查日期到場，但他沒出現致未能接受徵兵處理。

有詐欺、妨害電腦使用罪等多項前科的許姓男子，去年3月21日依「役男短期出境線上申請作業系統」申請出境，經內政部移民署核准後，當天就從桃園國際機場出境到泰國，本應於去年7月20日前返國，卻屆期未歸。

水里鄉公所去年12月26日公示送達役男徵兵檢查通知書，許男逾期仍未返國，未在今年2月20日檢查日期到場，致未能接受徵兵處理。今年5月7日從桃園國際機場入境，遭警方以通緝犯逮捕歸案。

南投地院法官審酌，許男明知自己是役齡男子，依法有應服兵役義務，且役男短期出境的許可時間為4個月，不只無故未向戶籍地公所申報居住處所遷移，且經核准出境後屆期未歸，經鄉公所催告仍未返國，未能接受徵兵之處理，妨害國家徵兵之順暢及兵役之有效管理等損害，依妨害役男徵兵處理罪名，判刑4個月。

