不甩戰狼外交！ 日網友瘋玩「中國外交部產生器」

日本首相，高市早苗，自從拋出台灣有事的相關發言後，中國大陸立刻恢復戰狼外交，除了對日本發出旅遊和留學警告，還在黃海海域三天實彈演習，最新甚至宣告，G20峰會期間，大陸總理李強，將不會與高市早苗見面。然而相關威脅，卻造成反效果，開始有日本網友，製作「中國外交部格式產生器」，玩起迷因哏圖，在留言洗版回嗆中國。

日本首相高市早苗關於「台灣有事」的言論，引發中國大陸強烈反彈，展開一系列外交施壓行動。大陸方面除了發出旅遊和留學警告，還在黃海舉行三天實彈演習，並宣布在G20峰會期間，大陸總理李強將不與高市早苗會面。然而，這些強硬舉措卻產生反效果，日本網友創造「中國外交部格式產生器」，以迷因哏圖方式回應中國的外交施壓。與此同時，民調顯示近半數日本民眾支持高市的言論，她的內閣支持度不減反增，達到69.9%。

高市早苗在10月底才與中國國家主席習近平面對面交流，但不到一個月情況急轉直下。中國國防部發言人蔣斌於11月14日嚴厲警告，若日方不汲取歷史教訓，膽敢武力介入台海局勢，將在解放軍面前碰得頭破血流。這一連串強硬表態源於高市早苗11月7日在眾院答詢時的發言，她表示如果台灣有事且伴隨對方使用武力，可能構成日本行使集體自衛權的危機事態。

這番言論激怒了中國駐大阪總領事薛劍，他以激烈言詞威脅日本首相的安全，導致中日關係急速惡化。日本官房長官木原稔認為中國駐大阪總領事的言論回應不適切，而中國外交部發言人則指出根源在於高市早苗發表極其錯誤、極為危險且極具挑釁的涉台言論。

中國外交部發言人在社群平台上用日文警告日本，若敢挑戰底線必將遭到14億中國人民迎頭痛擊。這則訊息卻引發日本網友創意回應，製作「中國外交部格式產生器」，有人將內容改寫成要求賠償武漢肺炎的字句，也有人搭上野熊話題，說北京也有隻黃色的熊很辛苦，更有日本網友用產生器寫台灣是獨立國家。

然而中國還是不甘示弱，進一步對日本發出旅遊和留學警告。統計顯示，中國大陸確實是日本外國旅客中的第一名，人數高達748萬人，比去年同期上升42%。不過，NHK報導全日空和日本航空表示，截至16日尚未觀察到明顯取消航班的現象。

另外中國還宣布11月17日至19日在黃海中部進行實彈射擊，同時派出海警船闖入釣魚台海域。中日關係陷入緊張，然而，共同社民調顯示，48%的日本受訪者支持高市關於台灣有事的發言，反對的有44%，而贊成增加日本國防預算的人高達6成，高市早苗內閣整體支持率還上升到69.9% 。先前面對立憲民主黨眾議員大串博志詢問是否撤回言論，高市早苗也堅定表示不會改變政府立場。面對這一連串風波，美國駐日本大使葛拉斯（George Glass）還特別發文嘲諷，感謝中國大陸的吳江浩大使和薛劍總領事幫忙鞏固美日關係。

