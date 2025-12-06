不甩政治禁令？上海「壽司郎」新開門市人潮爆棚：排隊14小時

大陸中心／程正邦報導

高市早苗「台灣有事」論造成中日關係緊張，右為中國領導人習近平。（組合圖）

政治寒流下的消費熱潮：日本壽司郎上海新店大排長龍

儘管中日關係因日本首相高市早苗重申「台灣有事」立場，以及中國大陸祭出禁止日本水產進口等一系列報復措施而陷入緊張，但這股政治寒流似乎未能影響中國民眾對日本美食的熱愛。

日媒《共同社》報導，日本知名迴轉壽司連鎖店「壽司郎」（Sushiro）近日在上海同步開設兩家新分店，雖然正值兩國關係敏感時期，開業首日依然吸引了空前的人潮。據營運公司 Food & Life Companies 透露，開業當天約有 700 組顧客湧入，最長的等候時間甚至達到了驚人的 14 個小時，排隊盛況空前，顯示出中國民眾對日式料理的強勁需求。

這兩家新店的開設，使「壽司郎」在中國的門市總數達到 71 家，該公司計畫將繼續在中國市場擴展業務。

不甩政府禁令？日本壽司郎在上海新開2家店，大排長龍要等14小時。（圖/翻攝自中國微博）

「滅日」指令失靈？中國民眾的消費選擇引發日網友熱議

值得關注的是，這波消費熱潮與中國官方呼籲民眾避免赴日旅遊、抵制日貨的態度形成強烈對比。此前，總統賴清德曾公開帶頭享用日式料理，力挺日本水產，卻遭中國國台辦批評為「媚日賣台」。然而，上海市民排隊 14 小時只為吃一盤壽司的行為，形同在民間層面表達了對日料文化的強烈認同。

這番景象也引發了日本網友的熱烈討論與不解，有日本網友質疑：「中國政府對此沒有指示嗎？或許中國政府對此視而不見，因為這能創造就業機會？」該網友認為，如果政府排除太多與日本相關的事物，熱愛日本文化、美食和娛樂的中國人將會開始不信任政府，進而損害政府的形象。這位網友甚至大膽推測：「倘若政府限制過多，可能會演變成另一場民主化運動。」

賴清德吃壽司挺日本，登日媒、各大外媒。（圖／翻攝自X平台）

雙標？政府限制過多 恐促民主化運動

另有網友以輕鬆的口吻表示：「看到這樣的報導，我覺得我報仇雪恨了，哈哈。」並指出這是一種「雙標」現象，就像先前在抵制聲浪下，日本動漫《鬼滅之刃》在中國依然大受歡迎一樣。

這場在上海街頭發生的排隊奇景，不僅是單純的商業成功，更在某種程度上反映出對於許多中國年輕人而言，國際品牌的餐飲體驗與文化潮流，似乎比政府的政治呼籲更具吸引力和說服力。

