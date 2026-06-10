不甩政院潑冷水！強力護航「可負擔住宅」 張善政擬赴立院直球對決
桃園市長張善政上周親赴行政院會，為全國首創的「可負擔住宅」政策向中央請命，卻遭政院以「出售型住宅照顧人數少」為由潑冷水。張善政10日於市政會議中強力護航，強調可負擔住宅是介於社會住宅與市場住宅間的關鍵工具，具備高度社會福利性質，宣示市府將持續向中央溝通，必要時將透過立法院舉辦公聽會或座談會，讓制度審查回歸專業與公共利益，全力捍衛青年安心成家的權利。
張善政今上午主持市政會議，聽取都市發展局「桃園可負擔住宅政策」專題報告。針對政院的疑慮，張善政指出，可負擔住宅與社會住宅不僅不衝突，更是互補關係，若能順利實施，將成為我國住宅政策的重要里程碑，更能作為其他縣市的參考模範。
張善政表示，可負擔住宅制度從政策規畫、法制作業到跨局處協調，展現市府團隊推動居住正義的強大決心。目前《可負擔住宅自治條例》已於5月29日送交行政院核定，他期盼中央能秉持開放、創新與專業的態度審慎評估，支持這項回應青年及育兒家庭居住需求的重要政策，勿讓立意良善的政策胎死腹中。
面對中央可能提出的法律質疑，法務局長賴彌鼎在會中坦言，內政部、財政部及法務部可能針對制度定位、貸款、物權與債權關係，以及「固定價格轉售」與「封閉交易」是否涉及所有權限制等議題提出意見，市府已著手預先強化法制論述與配套規畫，同時持續蒐集專家學者建言，厚植制度推動基礎。
都發局副局長歐政一補充，面對各界高度關注，市府已透過專屬網站、漫畫QA等多元方式加強政策說明，後續也將與住都中心同步推動執行及法制作業準備，積極爭取社會各界與中央的支持。
都發局強調，桃園近10年人口暴增約23萬人、戶數增加逾20萬戶，在軌道建設與重大開發帶動下，房價與租金雙雙飆漲，讓許多年輕家庭喘不過氣。市府推動可負擔住宅，正是為了透過公私協力取得房源，以低於市價的價格優先讓青年與育兒家庭承購，同時藉由固定價格轉售、住都中心買回及信託管理等「去商品化」機制，徹底杜絕炒作，確保住宅資源真正回歸居住用途。
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