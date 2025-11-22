不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首

即時中心／黃于庭報導

新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。

儘管《財劃法》地方抗議聲浪不斷，藍白仍執意聯手修法，昨日再三讀通過第16之1條修正案，明定離島3縣統籌分配稅款以「該3縣為分母」，除了保障其財政自主性，也可縮小與本島各縣市財務差距。

對此，吳思瑤痛批，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首，更是立法權霸凌行政權的集大成之作。去年一修，國民黨立委陳玉珍3分鐘送出委員會，挖走中央4165億；上週二修，國民黨版逕付二讀，再搬走中央政府2646億，逼迫中央政府違法舉債，債留子孫，「程序不正義更是變本加厲，不給討論直接表決」。

接著，吳思瑤不滿說道，昨日三修又搬了345億給離島，民進黨主張「345億擴大照顧人民」的法案，也就被封殺了，「而行政院的《財劃法》呢？才送立院就宣告夭折」，不僅民眾黨嗆聲「要退回不給審」，國民黨也一樣採取拖字訣，以後再說。

「藍白一不做二不休，丟包封殺政院版，堵死你的後路」，吳思瑤指出，藍白之所以偷跑突襲，就是害怕直球對決，不敢跟最合理可行、最均衡公平、地方中央人民三贏的行政院版本相抗衡、被比較，害怕高下立判、相形見絀，就丟包、封殺、阻擋政院版。

最後，吳思瑤強調，預算權是行政權，《財劃法》是國家財政根本大法，行政權連出手補救的權利都被沒收，行政院負責任，想方設法把法修好，藍白卻癱瘓施政，食髓知味把法搞爛，「這款立院，藍白造孽，比惡更惡！」





