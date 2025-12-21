不甩日中對立…日本壽司店上海開幕！「鮪魚解體秀」超夯 中國客：想吃就吃

日本連鎖壽司店「合點壽司」，鮪魚生魚片受到中國客喜愛。翻攝合點壽司X帳號



據日本媒體今天（12/21）報導，近日多家日本壽司店在上海開幕，中國客大排長龍，絲毫不受到日中對立的氛圍影響，店內師傅上演「鮪魚解體秀」，大家看得相當開心，甚至有中國客被問到日中矛盾時，直接說道：「想吃就吃，想喝就喝！」

據朝日電視台報導，由於日本首相高市早苗挺台立場明顯，日本與中國近期關係急速惡化，但中國民眾似乎仍喜歡日本文化、熱愛日本貨，多家日本連鎖壽司店近日在上海開幕，大批中國客湧入。

在上海一家日本連鎖壽司店「合點壽司」，店內中國客們拿著手機，全神貫注地觀看「鮪魚解體秀」，師傅正在處理一條超過90公斤的大鮪魚，並熱情向顧客介紹分解部位：「這裡就是大腹肉，大家等等可以品嚐。」

上海合點壽司的總經理川上翔吾表示：「很多客人是第一次看到整隻鮪魚，所以很感興趣」、「我們的生意完全沒有受到（日中矛盾的）影響。」

據悉，合點壽司預計於24日，在上海市中心開設第10家店，今後也將繼續擴張中國市場。

一名中國客說道：「其實這些（日中對立）對我們一般人沒影響，想吃的時候就吃，想喝的時候就喝。」

另一位中國客直言：「日中關係如何，這跟美食無關吧？美食是無國界的！」

報導提到，本月在上海開出兩家分店的日本連鎖壽司店「壽司郎」，開幕首日人潮爆滿，排隊時間長達14個小時。

