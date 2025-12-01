不甩日中關係緊張！ 高市早苗支持率75%「連2月破7成」

根據日本經濟新聞與東京電視台最新民調，日本首相高市早苗的支持率高達75%，連續兩個月破7成。

據「日本經濟新聞」與「東京電視台」在11月28日到30日進行的最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣的支持率達到75%，與他們在10月調查的74%幾乎持平，顯示高市上任後，連續兩個月維持，超過7成的高支持度，而這次的不支持率比例，則為18%。

在支持高市內閣的理由中，以「人品值得信賴」占37%最多，其次為「具備領導力」占34%。不支持高市的理由，則以「內閣以自民黨為中心」占35%居首，「人品不值得信賴」占30%。

至於高市內閣最應該優先處理的政策議題，其中以「物價對策」占55%最多，其次是「經濟成長」占32％，而「外交與安全保障」則是占31%，反映民眾對生活成本及薪資結構的高度關注。