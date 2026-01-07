不甩日抗議出口管制！陸嗆「正當合理」 加碼查二氯二氫矽傾銷

大陸外交部發言人毛寧今（7日）在例行記者會上強硬回應日本廣播協會（NHK）記者提問，針對日方就兩用物項出口管制措施提出抗議一事表示，高市早苗首相涉台錯誤言論侵害大陸主權和領土完整，中方依法依規採取措施完全正當合理。

大陸外交部發言人毛寧回應日抗議出口管制一事。（圖／翻攝微博「央視軍事」）

綜合陸媒報導，針對記者詢問大陸商務部發布《關於加強兩用物項對日本出口管制的公告》是否涵蓋稀土產品，毛寧表示具體問題請向中方主管部門了解。她強調，高市早苗首相涉台錯誤言論公然干涉大陸內政，對中方發出武力威脅，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，中方措施完全正當合理。

面對日本政府以中國措施偏離國際慣例為由提出抗議並要求撤回，毛寧明確回應：「我們敦促日方正視問題根源，反思糾錯，撤回高市早苗首相的錯誤言論。」她指出，日方應當認清形勢，停止在台灣問題上的錯誤做法。

大陸商務部宣布對日本進口二氯二氫矽進行反傾銷調查。（資料照／央視）

與此同時，大陸商務部7日宣布，對原產於日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷立案調查。商務部表示，2025年12月8日收到唐山三孚電子材料有限公司代表大陸二氯二氫矽產業正式提交的反傾銷調查申請。

根據大陸商務部公告，經審查後決定自2026年1月7日起對原產於日本的進口二氯二氫矽進行反傾銷立案調查。傾銷調查期為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期為2022年1月1日至2025年6月30日。

大陸商務部依據《中華人民共和國反傾銷條例》有關規定，對申請人的資格、申請調查產品有關情況、大陸同類產品有關情況、申請調查產品對大陸產業的影響等進行全面審查。審查結果顯示，申請人二氯二氫矽產量符合相關條例規定的大陸產業提起反傾銷調查申請的要求。

