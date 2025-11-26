不甩李四川？傳黃國昌執意選新北到底 蘇巧慧無奈回應了

即時中心／顏一軒、陳治甬報導

媒體報導，外傳無論在國民黨是否禮讓或給予合作的空間下，民眾黨主席黃國昌已決定參選新北市長到底，恐與有望披上藍袍出征的台北市副市長李四川，形成藍綠白「三腳督」的對決。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（26）日無奈回應，「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見，但我從要參選、被提名開始，其實就朝著『一對一』的選戰來進行準備」。





今日下午2時48分，民進黨在中執會後召開新北市長、苗栗縣長提名記者會，包含身兼黨主席的總統賴清德、民進黨秘書長徐國勇、蘇巧慧、苗栗縣長候選人陳品安及多位中執委等黨公職出席，記者會則由黨發言人吳崢主持，兩位候選人並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，您剛剛提到與其他的候選人很不同，國民黨、民眾黨在新北的布局尚未確定，有媒體報導提及，不管國民黨有無禮讓、合作，黃國昌與民眾黨已決定要選到底，會不會最後真的是「三腳督」或「一對一」對決？

對此，蘇巧慧表示，「我覺得不管回答什麼，等一下又說我有意見，我確實很在意自己的步調，我從要參選、被提名開始，其實就朝著『一對一』的選戰來進行準備，所以任何充實自己條件、想像評估外在環境也好，我們都是以『一個對手』這樣子的選戰來做準備」。

她強調，未來不管對手是誰，任何黨有什麼樣的變化，她與團隊都還是會照著自己的步調持續前進。







