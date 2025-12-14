不甩李有宜退黨風波 黃國昌再同框子弟兵

不甩李有宜退黨風波，黃國昌合體周曉芸力挺子弟兵。（圖／TVBS）

民眾黨前發言人李有宜日前宣布退黨，引發基層議論。不受風波影響，民眾黨主席黃國昌前往三蘆區，與被視為「子弟兵」的民眾黨三蘆區主任周曉芸合體，兩人化身「聖誕麋鹿」陪孩童玩樂，力挺意味濃厚。

針對外界質疑周曉芸是「空降」人選，甚至與李有宜有競爭關係，周曉芸態度淡定，強調會用行動證明自己。

遭質疑是空降，周曉芸強調會用行動與時間證明一切。（圖／TVBS）

民眾黨三蘆區主任周曉芸說：「我想我就是也不多說啦，我們行動可以證明一切，時間也可以證明一切。」雖然李有宜已經退黨，但黨內餘波盪漾。傳出不少黨代表連署要求召開「臨時會」，希望能增訂「提名名單公布明確時程」，避免有意參選的小雞們無所適從。對於三蘆區是否已確定提名人選，以及後續布局，黃國昌透露了最新進度。

民眾黨主席黃國昌說：「可能下一波一次會公布十個選區，那我們還是一步一腳印來做，因為每個選區的情況都不太一樣，所以我們還是要蠻尊重地方黨部。」儘管黃國昌力挺周曉芸，但李有宜在當地的耕耘仍備受關注。資深媒體人邱明玉曾爆料，在民眾黨內部民調中，李有宜的支持度曾大贏周曉芸27%。前民眾黨創黨黨員朱蕙蓉也透露，自己實際在三蘆區街訪，發現地方民眾確實對李有宜較為熟悉。

創黨黨員朱蕙蓉街訪發現，三蘆區民眾對李有宜熟悉度較高。（圖／TVBS）

前民眾黨創黨黨員朱蕙蓉說：「事實上確確實實李有宜，她從上次選立委開始，一直到後來她自己說，她自己從選完的第二天開始就在耕耘，效果確實是大很多。如果有宜今天她宣布好不選了，我這次就完全2026年我放棄的話，老實講我個人會非常非常的失望，因為我覺得那你前面那兩年都在忙些什麼。

