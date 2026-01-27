不甩民團抗議！國民黨30日院會闖關不當黨產條例 游顥：還救國團公道

記者詹宜庭／台北報導

游顥受訪回應黨產條例。（圖／記者詹宜庭攝影）

立法院會期進入倒數，國民黨團有意在30日院會闖關黨產條例、離島建設條例等爭議法案。國民黨立委游顥今（27日）受訪表示，救國團的公義不能等，本來就應該還救國團公道，救國團不僅是過去防疫的急先鋒，也是救災的模範生，不當黨產是對救國團抄家滅族，他們不應該受到如此的對待，期盼法案在這周五順利過關，這對於救國團跟公益組織來講是還其公道。

針對游顥等37人提出之《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》修正案，包括台灣公民陣線、台灣經濟民主連合、好民文化行動協會、辜寬敏基金會、陳文成基金會等多個民團今日上午持「鏟黨產，護國產」之鏟子，從中山北路一段30號步行至濟南路立法院群賢樓，向立法院表達抗議。

對此，游顥受訪表示，救國團的公義不能等，本來就應該還救國團公道，救國團不僅是過去防疫的急先鋒，也是救災的模範生，不當黨產是對救國團抄家滅族，他們不應該受到如此的對待。因此，《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》期盼在這周五順利過關，這對於救國團跟公益組織來講是還其公道。

至於民團上街抗議，游顥說，可以看得出來這些都是民進黨的側翼，他們跟大罷免的時候一樣，不斷挑動社會對立的是同一群人，而這也更強化條例通過的正當性。

