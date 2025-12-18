不甩禁令！再查獲台中龍井養豬場偷用廚餘養豬 重罰4百萬

記者陳佳鈴／台中報導

先前梧棲的非洲豬瘟案場才剛剛危機落幕，沒想到聯合稽查又發現有其他豬場使用廚餘飼養。(示意圖/資料照)

非洲豬瘟危機才剛剛落幕，台中市政府自 10 月起針對廚餘養豬採取「零容忍」立場。然而，在15日的聯合稽查中，龍井區一處養豬場仍被查獲私下違規使用廚餘餵養。對此，台中市農業局17日表示，將採取最高規格裁處，併計兩項法規之最高罰則，違規業者最高恐面臨高達新臺幣 400 萬元的鉅額罰鍰。

農業部長陳駿季指出，自今年 10 月 22 日出現本土非洲豬瘟疫情以來，農業部對廚餘流向高度戒備。根據統計，至今已查獲 16 場次非法使用廚餘養豬，其中 6 場已完成裁罰，另 10 場仍在調查中。陳駿季強調，目前仍有少數養豬戶私下使用廚餘餵養，這類行為極易成為病毒傳播的媒介，未來將啟動更嚴密的聯合稽查專案。

台中市政府日前接獲通報，指龍井區一處養豬場疑似違法餵食廚餘。15日由農業局會同環保局等單位發動聯合稽查，現場發現飼料槽內混雜大量麵包及塑膠袋，甚至有摻水的不明廚餘。儘管該場僅飼養 21 頭豬隻，但事證明確且情節重大，市府決定展現執法決心，「從嚴、從重」裁罰。

台中市農業局表示，此案將依《動物傳染病防治條例》處以 5 萬至 100 萬元罰鍰，並併案依《飼料管理法》再處 3 萬至 300 萬元。兩法合併處罰後，該豬農最高恐面臨高達 400 萬元的鉅額罰款。

