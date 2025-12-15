不甩禁令！宜蘭燈篙林道 赫見民眾違規露營

宜蘭縣 / 綜合報導

全台瘋露營，許多玩家喜歡到遠離城市喧囂的美麗秘境露營，不過卻有民眾露營卻去錯營地，有民眾指控在宜蘭燈篙林道健行時，竟在山上頂端發現一頂帳篷，而帳篷外還有一雙鞋子，疑似有人正在露營，但其實燈篙平台告示牌，就寫下禁止露營等規定，讓民眾質疑是否需要加強規範，對此燈篙林道促進會則表示場地禁止露營，盼民眾配合。

山林景色起伏延展，眺望遠邊樹林層巒疊嶂，搭配雲霧繚繞，宛如水墨畫般鋪展開來，這裡是宜蘭縣員山鄉燈篙林道，絕美景色令人驚艷，但轉頭一看，一頂亮綠色帳篷，大搖大擺放置在平台中央，放大畫面仔細看，帳篷外還放有鞋子，疑似有人正在露營。

廣告 廣告

宜蘭燈篙林道促進會總幹事林建成說：「我們告示到處都有啊。」但仔細看樹上、平台告示牌，明明貼著大大的規定，上面清楚寫下禁止露營及地面烤肉，但這位露營客卻視而不見，也讓民眾質疑，如果規定沒有落實，是否變成任何人都能上山露營。附近遊客說：「我還是覺得是遵守地方相關的規範，所以我覺得還是做個守法的公民。」

一朵朵櫻花綻放，嬌豔的粉色，在山林中綻放光芒，燈篙林道是知名賞櫻景點之一，每年2~3月都有櫻花季，除了粉嫩櫻花，林道一年四季的景色宜人，也吸引不少遊客慕名前來，附近遊客說：「(環境)相當的優美，整理的很乾淨、很整潔，是一個滿宜人的地方。」

民眾上山賞景，在步道健行，卻在13日上午，看到不速之客，宜蘭燈篙林道促進會總幹事林建成說：「原有的使用就是讓這些山友，能有個地方可以坐下來休息，不要到這個區域露營，因為我們這個地方是禁止露營，但是希望這些露營的好朋友們，能夠好好的配合。」民眾違規露營不只影響自然環境，也可能危及自身安全，燈篙林道的美還需要遊客們一起守護，共同維護山林安全與環境品質。

原始連結







更多華視新聞報導

宜蘭壯圍海邊插「越南國旗」 漁民疑移工搶鰻苗示威

宜蘭金盈谷園區遭控蓋違建 旺旺：私人土地整修已停工

把武嶺亭當營地！ 5口搭帳棚睡 太管處：恐罰3千元

