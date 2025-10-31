不甩禁令？新北泰山某養豬場還在餵廚餘 遭查獲即刻封鎖、依法嚴懲

即時中心／潘柏廷報導

為了全面防堵非洲豬瘟疫情，中央下令禁宰、禁運、禁用廚餘餵豬15天，但現在陸續傳出有業者不甩禁令還是要用廚餘餵豬；其中，新北市農業局昨（30）日主動前往泰山區一處養豬場稽查，發現場內放置含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽中仍有廚餘，已違反動物傳染病防治條例及飼料管理法，可分別裁處5至100萬及3至300萬元罰鍰，現場即刻由稽查人員押車將廚餘送至焚化爐銷毀，並封鎖廚餘槽禁止再啟用。

新北市政府今（31）日發新聞稿表示，為防範非洲豬瘟疫情，農業部公告自10月22日起全面禁止搬運廚餘、動物性廢渣、畜禽屠宰下腳料至豬隻飼養場所，且不得作為飼料或飼料添加物使用。當（22）日農業局已同步通知轄內66場具廚餘再利用檢核的廚餘養豬場遵守規定，改以飼料或植物性廢渣餵養，並展開養豬場全面稽查。

同時，農業局30日主動聯合稽查小組至泰山區一處養豬場稽查，發現場內及業者車輛上存放含廚餘的桶槽，且廚餘蒸煮槽及飼料槽皆留有廚餘，明顯違反規定。立即要求業者將廚餘載運至樹林焚化爐銷毀，並以封鎖線封鎖廚餘槽，禁止再啟用。後續將依法裁處並持續至現場複查。



最後，農業局呼籲畜牧業者，為防範非洲豬瘟疫情傳入，不得使用廚餘餵飼豬隻，後續將持續辦理稽查，倘有違規者將依法連續裁處，切勿心存僥倖，以身試法。

新北泰山某養豬場被查獲用廚餘餵豬。（圖／民視新聞翻攝）

