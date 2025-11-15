不甩移動管制！彰化4萬顆芬普尼蛋流向台中 已賣給早餐店、散戶

文雅畜牧場複檢雞蛋驗出芬普尼，政府祭出移動管制，卻仍在台中蛋行發現文雅的雞蛋。資料照，彰化縣政府提供



彰化縣文雅畜牧場雞蛋驗出農藥芬普尼超標，農業部祭出「移動管制」，禁止雞蛋出場；不過台中市食安處稽查時卻在「龍忠蛋行」驗出來自文雅的蛋品，芬普尼及其代謝物檢出0.05ppm已超標，約4萬顆恐已流向早餐店與散戶。食藥署今（11/15）表示，已要求彰化農業處等單位查明原因。

食藥署副署長蔡淑貞表示，昨晚9時許接獲台中市食安處通報，稽查人員10日在龍忠蛋行查到一批來源為「文雅畜牧場」的蛋品，抽驗發現芬普尼及其代謝物0.05ppm，超過標準0.01ppm的上限，經查，蛋行在11月9日向牧場購買200箱雞蛋、約4萬顆，但文雅畜牧場在5日就被移動管制，可見在管制期間仍非法賣出雞蛋。

蔡淑貞指出，目前僅追回38箱、約7600顆蛋，但部分有疑慮的蛋品流入下游散戶、早餐店等。由於牧場端的管制責任在農政單位，為什麼被移動管制的蛋還會流出去？這對民眾食品安全很不公平，今天已發文彰化地檢署，要求併案調查，也希望彰化縣政府農業處、動物防疫所查明原因。

