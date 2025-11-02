不甩美方！伊朗：核設施將「更強勢重建」

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週日（ 2 日）表示，伊朗將「以更強大的姿態」重建其遭美方攻擊的核設施，但強調伊朗並不尋求發展核武器。 圖 : 翻攝自新華社

[Newtalk新聞] 據《路透社》報導，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）週日（ 2 日）表示，伊朗將「以更強大的姿態」重建其遭美方攻擊的核設施，但強調伊朗並不尋求發展核武器。先前美國總統川普就曾警告，若德黑蘭試圖重啟在 6 月遭美軍轟炸的核設施，美方將再度發動攻擊。

根據伊朗國營媒體報導，裴澤斯基安在參訪伊朗原子能組織期間，與多名核能產業高層會面時表示：「摧毀建築與工廠並不會讓我們停滯，我們會重建，而且會更強。」

廣告 廣告

《路透社》報導，今年 6 月，美國對多處伊朗核設施發動空襲，華府指稱這些設施涉及研發核武計畫；但德黑蘭方面堅稱，其核能研究僅限於民用用途，包含醫療與能源開發。

裴澤斯基安重申：「我們所有的核能計畫，都是為了人民的需要，為了解決疾病與健康問題，而非用於軍事。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文稱「國防預算太多」 蔡正元：你以為國民黨主席會比AIT大嗎

董軍喊話美戰爭部長「反台獨」 外交部：中國慣常脅迫他國