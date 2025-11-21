不甩老大哥呼籲「好危險」 中國遊客絲滑入境日本

中國官方為反制日本首相高市早苗（圖）「台灣有事」言論，自14日起呼籲公民別去日本旅遊。（圖／美聯社）





中國政府呼籲民眾暫緩赴日旅遊，但官方與民間反應似乎南轅北轍。近來中國網友頻頻在微博、小紅書打卡，表示已經「絲滑入境」日本；也有陸客受訪時直言，到日本後大家都很友善，強調「政治歸政治，生活不該受影響」。然而這些言論卻讓小粉紅氣炸，怒批受訪者根本是「演員」。

在東京築地市場，生猛海鮮、烤魷魚、鮮甜生魚片香味四溢。

日本民眾也大方表示：「想吃就來日本吃，沒必要一定在中國吃。」看來老經驗的建議，陸客們也聽進去了。

儘管中國官方為反制日本首相高市早苗「台灣有事」言論，自14日起呼籲公民別去日本旅遊，導致大批團體行程取消、機票退票超過50萬張，但不少中國網友仍分享順利入境照片，稱「現實生活根本沒影響」。

日媒上街訪問也發現，陸客普遍認為政府的政治立場不應干擾個人生活。

一名中國遊客受訪時說：「我出發前一天看到政府呼籲暫緩旅遊，原本有點擔心，但來到日本後大家都很友善，讓我安心不少。」

然而相關訪問被轉回中國社群平台後，不少小粉紅見笑轉生氣，痛批受訪者是「日本找來的演員」。另一頭，原定20日停靠沖繩宮古島的「愛達郵輪地中海號」，卻在最後一刻通知旅客禁止下船，數千名中國旅客行程被迫喊卡。有網友拍片聲稱「全船2000多人響應國家號召」，但馬上有人留言反駁，批評他不要自稱代表所有人，無奈表示「普通老百姓真的很慘」。

中國的「抗日」旅遊禁令，看似強硬，卻恐怕是傷敵一千、自損八百。

