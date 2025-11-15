不甩自家政府？陸警告暫勿前往日本 陸客仍大排長龍：對政治沒興趣
日本首相高市早苗日前關於「台灣有事」的發言，引發日本與中國大陸之間的外交糾紛越演越烈。中國外交部領事司14日晚間突然呼籲大陸公民「近期暫勿前往日本」。中國各媒體都播報了外交部的呼籲，到了當天半夜，這則消息也成為微博最熱門的消息之一。
不過，朝日新聞記者15日上午在中國大陸上海浦東機場，了解在這之後的大陸觀光客赴日狀況，發現前往日本觀光的遊客依舊很多。朝日新聞訪問了五組赴日旅客，他們都表示知道外交部的警告，但不會更改行程，並說自己對政治不感興趣，還有人說自己去過許多國家旅遊，但從未遇到歧視和麻煩。
朝日新聞指出，上海浦東機場當天上午10時，飛往大阪航班的報到櫃台前大排長龍。他們大多穿著休閒，似乎大多是觀光客，隊伍中還傳來家庭旅客及情侶交談的笑聲。
朝日新聞訪問了五組正在辦理相關手續的旅客，問他們為何在這種狀況下依舊願意赴日觀光。一對30多歲、帶著子女的夫婦表示，他們知道外交部的警告，但不打算改變旅遊計畫。他們被問及原因，只是簡單答道「對政治不感興趣」，並未多作說明。
其他遊客也表示，「有看到新聞」，隨後將目光移開並保持沉默。朝日新聞指出，在這樣的情勢下前往日本，他們似乎感到有些歉疚或不安。
一名剛從大學畢業的20幾歲女子也接受了訪問。她說，她知道這些報導，「但政治上的事與我無關」。這名女子還說，她曾去過多個歐洲國家旅遊，從未遇到歧視和麻煩事件，自己對日本的治安感到特別安心。她表示：「即使可以取消機票，我也不打算改變計畫。」
