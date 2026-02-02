不甩藍白唱衰！憲法法庭復活第三彈上膛 周五又有新判決

憲法法庭行事曆預告，2/6可能又有新判決。本報繪製。



憲法法庭5名大法官自去（2025）年12月19日公布《憲法訴訟法》修正條文部分違憲後，今年1/2又針對律師提準抗告案產出新判決，儘管藍白陣營屢屢唱衰痛斥沒代表性，但憲法法庭仍堅持走自己的路。根據憲法法庭行事曆，大法官2/6（本周五）將再度「確認文本評議」，意即將產出第三份判決，至於釋憲標的是否為引發喧騰的「總預算案」，則列為最高機密。

藍白立委於（2024）年12/20合力通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭停擺1年，在楊惠欽、蔡宗珍及朱富美等3名大法官退出評議的狀況下，憲法法庭冬眠一年，去年12/19做出具體行動，由5名大法官具名做出判決，宣告《憲訴法》部分修正違憲自即日起失效，徹底擺脫立院挾制。

楊惠欽等3大法官則投稿在法學雜誌，反批5名大法官判決無效，憲法法庭爆發前所未有的內戰。

目前憲法法庭仍有許多棘手案件待審，但其中最具急迫性的，莫過於立院去年三讀通過的「2025年度中央政府總預算案」，行政院原編列3兆1325億元結果被刪除約2075億元，歲出刪減創歷史新高，其中636億餘元要求中央政府自行減列。政院提出覆議遭藍白立委合力否決。政院、民進黨立院黨團去年5月分別聲請釋憲，憲法法庭於去年8/6評決受理。

而即使藍白陣營揚言不甩判決、主張判決無效，憲法法庭仍持續前進，今年1/2又產出今年度第一起新判決，但標的並非眾所矚目的中央政府總預算案，而是與民眾訴訟權有關的羈押程序律師準抗告權。

有意思的是，憲法法庭宛若趕火車般，近日積極進行評議，在過年前倒數第二個周五，行事曆又排上「確認文本評議」，這次是否會對最急迫的總預算案做出一錘定音的結論，備受外界關注。

另外一個值得注意的是，自《憲訴法》修正案通過後，自始拒絕針對判決評議的楊惠欽、蔡宗珍及朱富美等3名大法官的動向，3 人是否會結束內耗出席本案評議審查會，成為判決之外的最大焦點。

憲法法庭趕火車，根據行事曆公告，2/6可能又會產出新判決。侯柏青翻攝。

