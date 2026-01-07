不甩被中國列為「台獨頑固分子」 劉世芳回應了：會繼續守護台灣

不理會被中共列為台獨頑固分子，內政部長劉世芳回應「會繼續守護台灣」。（圖片來源／信傳媒資料庫）

中共國台辦本（7）日將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列入「台獨頑固分子」，並認定我國高等檢察署檢察官陳舒怡為「綠色司法打手」，列入「台獨打手幫凶」，揚言要終身追責。

劉世芳本人回應表示：「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。」陸委會也強調，中共目前標定的「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全的人員。

國台辦宣布「這三人」為台獨頑固分子及打手幫凶

中共國台辦發言人陳斌華本日宣布：劉世芳赤裸裸宣揚台獨分裂謬論，大肆打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害在台中國配偶；鄭英耀鼓吹謀獨挑釁言論，組織編纂台獨教材，阻撓兩岸教育交流合作，並稱對劉、鄭二人倒行逆施，台獨惡行纍纍，引起兩岸同胞強烈憤慨，許多民眾向國台辦舉報，要求進行懲處，因此列入「台獨頑固分子」，實施懲戒。

陳斌華也宣布：台灣高等檢察署檢察官陳舒怡甘當台獨打手幫兇，羅織罪名，炮製冤案，迫害支持參與兩岸交流合作的台灣人士，恐嚇台灣民眾，所作所為性質惡劣，「綠色司法打手」罪行嚴重，列為「台獨打手幫凶」。

陸委會批「中共挑釁兩岸穩定」：全部後果由中方承擔

對於中共國台辦的舉動，陸委會表示，中共的用意不在名單上的人，而是要製造寒蟬效應，要台灣人民放棄維護現狀、維護民主自由的決心；中共同時也在持續培養在地協力者，分化台灣內部，降低統一台灣成本；更企圖向世界主張對台灣具有管轄權，透過把個案「內國刑事犯罪化」。

陸委會強調，中共的一切做法都是無效的拙劣伎倆，威脅與恫嚇絕不可能動搖台灣人民堅持民主自由的決心；政府將堅定捍衛國家主權、司法主權與人民福祉，「對於中共當局挑釁兩岸穩定之作為，其所引發之一切嚴重後果，應由中方承擔全部責任。」

劉世芳回應了：會繼續守護台灣

針對國台辦宣布將內政部長劉世芳列入所謂「台獨頑固分子」清單，劉世芳本人回應表示：「捍衛國家主權及民主自由生活方式的立場不會變，並會繼續守護台灣。」

回顧過往，國台辦從2021年起陸續將我國重要官員、民代及社會賢達列入台獨頑固分子名單，包括蕭美琴、蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、顧立雄、柯建銘、蔡其昌、林飛帆、陳椒華、王定宇、沈伯洋、曹興誠等。

陸委會強調，中共目前標定的所謂「台獨頑固分子」，都是在職務上堅定捍衛中華民國，保衛國家安全，並提出強力且有效反制中共對台灣施壓、滲透、竊密行為的人員。

