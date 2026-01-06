即時中心／黃于庭報導

日本維新會參議院議員石平今（6）日訪台，遭中國制裁、禁止入境的他，一入境我國就喊出「台灣是獨立國家」，因為能踏上台灣土地，便證明台灣與中國互不隸屬，完全無視中國囂張放話。對此，中國外交部被問及此事時，顯得相當氣極敗壞，僅以8字回應，便要回答下個問題。

事實上，中國外交部去（2025）年9月曾稱石平長期在台灣、釣魚島、涉港等議題散布謬論，且公然參拜靖國神社，違背一中原則、侵害領土完整。因此，中國對其祭出3項反制措施，凍結動產及不動產等財產；禁止中國境內組織、個人與其進行交易與合作；不簽發證件、不准入境中國（含港澳），對象也包含其直系親屬。

廣告 廣告

對此，石平去年底宣布，新年新計畫就是訪問台灣，目的之一為就台海局勢與台日防務合作，進行相關交流；另一點就是自己被中國禁止入境，要是能順利進入台灣，那便證明台灣是個獨立國家，與中國無關。

石平今日抵達松山機場後受訪，談及遭中國制裁一事，他無奈地說，不知道中國這麼做的目的為何，「像發瘋似的」，也許是因為他一直主張台灣為獨立國家，而非中國的一部分，讓中國感到生氣吧？而中國外交部發言人毛寧被問及此事，僅以「宵小狂言，不值一評」8字回應，接著便要回答下個問題。

原文出處：快新聞／不甩被制裁！石平訪台喊「台灣是獨立國家」 中國外交部惱羞嗆8字

更多民視新聞報導

黃偉哲宣布了！台南第3位副市長出爐 盼借重「這能力」襄助市政

陳昭姿不辭立委傳黨內不滿 黃國昌:代孕法案告一段落也會離開

民進黨高雄市長初選倒數！4參選立委衝刺 楊大正錄製影片挺「她」

