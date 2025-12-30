不甩解放軍軍演！漁民照樣出海捕土魠魚「夜入50萬」

中共解放軍今（30日）早上8點起至晚間6點進行實彈射擊，影響我國民眾航班交通及漁民作業。不過，仍有漁民不畏武嚇照常出海捕魚，甚至傳出有人一晚捕獲60多條土魠魚，爽賺30多萬。

網友在貼文中寫下：「你演你的，我漁民照樣出海捕土魠魚，夜入30-50萬」。（圖／翻攝自臉書）

根據《中時新聞網》報導，澎湖花嶼居民在臉書發文，稱29日晚間澎湖貓嶼南海域的漁船照樣出海作業，該區域正是共軍畫設的軍演區域，該居民在貼文中寫下：「你演你的，我漁民照樣出海捕土魠魚，夜入30-50萬」，顯示漁民似乎不怕大陸武嚇。

澎湖區漁會在得知軍演訊息後，早已透過漁業電台廣播呼籲漁民緊急收網避讓，等軍演結束後再作業。然而，貼文的花嶼居民稱，因為看到大陸又要軍演的新聞，加上漁會特別廣播，所以29日晚特別好奇察看海上作業情形，沒想到冬天的海上，貓嶼南海域的漁船突然增多。

