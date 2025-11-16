不甩警提醒「找代駕」！ 學霸男醉開超跑被抓包

警方發現男子酒駕上路，還沒繫安全帶。（圖／東森新聞）



一名在網路上小有名氣的學霸男，深夜喝酒狂歡後，竟然還想開車，一度被巡邏員警提醒「記得請代駕」，但10分鐘後經過同個路口，發現車子移動過，抓包男子不但酒駕，還沒有繫安全帶。男子被請下車辯解，是「為了把車停好」才會開車，最後無奈接受酒測，酒測值達0.87，當場被依公共危險罪送辦。

警方vs.酒駕學霸男：「（沒有喝酒吧），有喝酒，（要找代駕喔），對啊，（好掰掰）。」

巡邏到一半，發現這名白衣男直直走向法拉利，上前關心提醒，沒想到10分鐘之後，看到同一輛車在同個路口倒退嚕。警方上前一看不對勁，怎麼又是你。

警方vs.酒駕學霸男：「（你怎麼開車，又沒繫安全帶），不是我是，把車停好就好，（幫我吹個酒精檢測棒吧，你這樣倒車也很危險。）」

不只酒駕上路，甚至還沒繫安全帶，當場被請下車接受酒測。男子心不甘情不願，苦苦求饒辯解，但已經於事無補。

根據了解這一名孫姓男子，當天把千萬超跑違規停在人行道之後，到附近的夜店跟朋友喝酒狂歡，結束之後要開車離開，他卻不甩警方提醒，仍然執意酒駕上路。

事發在8號清晨6點多台北市大安區的東區商圈，孫姓男子違規停車，遭員警逕行舉發。原本只會收到600到1200元罰單。但是黃湯下肚，還心心念念想把車停好。這油門一踩，立刻觸犯公共危險罪。另外車上的女乘客也遭受連坐罰。將會挨罰6000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

友人vs.學霸男：「那要怎麼樣才可以賺到一台法拉利，（你先虧500萬吧。）」

酒駕的孫姓男子自稱是台大畢業生，經常在社群平台分享豪車，超跑、股票、加密貨幣，通通都有研究。對於這次酒後開車，我們實際私訊IG截稿前無法取得回應。

學霸男：「如果說哪天，你不小心喝了酒，沒忍住喝了酒，即便是超跑，叫代駕都是沒問題的。」

過去還曾經拍影片，呼籲酒後不要開車。就算開超跑，也能放心把愛車交給代駕。這一回卻自己打臉，還在妹子面前被抓包，實在丟盡面子。

警方：「就是會移送公共危險罪。」

