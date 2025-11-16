不甩警2度勸戒！「台大男神」夜店嗨翻 酒駕開1480萬元法拉利逆向遭逮
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導
知名26歲網紅「台大男神」孫炫東日前傳出酒駕事件，警方於8日清晨6時許發現，孫男酒後駕駛市值約1480萬元的法拉利488 GTB行經忠孝東路四段巷弄；經酒測後，酒測值高達0.87mg/L，已達公共危險罪標準。據警方指出，先前已2度提醒孫男「不要酒駕」，不料他仍執意酒後上路，最終被依法開罰。
據悉，警方於當天清晨6時許在忠孝東路四段205巷附近巡邏時，發現網紅「台大男神」孫炫東將市值約1480萬元的法拉利停在夜店OMNI外，員警見他渾身酒氣，推斷他剛飲酒完畢、準備離去，立刻上前提醒孫男改以代駕或搭車等其他方式，「你千萬不要酒駕喔！」不料經員警2度巡視夜店門口時，竟發現孫男不顧勸導，正預備倒車、準備上路，員警2度善意提醒告誡。
直到員警3度返回時，只見孫男已逆向往市民大道方向行駛；員警立刻上前攔查進行酒測，其酒精濃度竟高達0.87mg/L，已構成公共危險罪，警方依法扣留車輛及車牌，並將他逮捕偵辦。車上當時還有一名26歲蔣姓女子，也因酒駕連帶責任開罰。
大安警分局強調，警方已在案發前多次勸導，但孫男仍無視警告、執意酒駕上路，對用路人的公共安全存有極大威脅。警方呼籲，飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，以免釀成憾事。警方將持續推動「零容忍酒駕」專案，嚴格執法、絕不寬貸。
◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。
相關新聞影音
更多FTNN新聞網報導
快訊／韓籍七旬翁來台家庭旅遊 倒臥北投溫泉會館浴池猝逝
信義住商大樓地下室藏德州撲克賭場 警破門驚見知名網紅「陳熙熙」聚賭
北市驚見男子倒地不治！死者身分待確認 警方排除外力介入
其他人也在看
台大男神孫炫東夜店狂歡 喝茫開1500萬法拉利酒駕遭逮補、車扣牌
【緯來新聞網】26歲網紅「台大男神」孫炫東，日前凌晨在台北市東區因酒後開車被警方當場攔查逮捕，當時他緯來新聞網 ・ 3 小時前
擁1.9萬粉絲！台大男神酒駕遭逮 IG秀自購藍寶堅尼、法拉利超跑
台大男神孫炫東，8日清晨6時酒後駕駛1480萬元的法拉利488 GTB，行經忠孝東路四段巷弄時遭警方攔查，警員提醒他不要酒駕，但孫男仍執意開車上路，警員隨即要求他下車酒測，數值高達0.87毫克，警員遂將孫男依公共危險罪嫌送辦；據了解，孫炫東IG擁有1.9萬粉絲，曾分享自己購買兩部超跑，包括這次被扣車的法拉利。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
充氣城堡突消風孩童驚嚇哭嚎父母急 1童右腳輕微擦傷送醫
「翔童樂馬戲團」親子活動昨天在台中安和公園登場，昨晚8時當許多小孩正在充氣城堡內遊戲玩耍時，充氣城堡突然消風洩氣，孩童們驚嚇哭嚎，父母急忙撐起城堡，要把小孩抱出充氣城堡，有現場目擊民眾形容像是「絕命終結站」。協辦活動的立委廖偉翔說明，充氣城堡因電線被外力扯斷、插頭直接斷裂，造成設備突然洩氣。經查有1名孩童右腳輕微擦傷，已送醫治療，並承諾將加強管理，保護安全。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 6 小時前
捷運北投服務中心來客數掛蛋 地處偏僻年花逾50萬元維護
北捷北投旅客服務中心是由台北市捷運局興建後，移交給台北捷運公司管理，內部空間約300坪，一半的空間提供旅客服務或供附近居民租用，另一半則是北捷存放公文的檔案室。張斯綱指出，他調閱資料後發現，北投旅客服務中心由於地處偏僻，近1年來每個月旅客到訪數都是0，等於是幾...CTWANT ・ 10 小時前
員工旅遊恆春吃合菜9人嘔吐腹瀉 疑食物中毒 衛生局採檢送驗
台南某公司員工180人前往恆春半島旅遊，昨天中午在恆春鎮一間餐廳吃合菜，點了花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等餐點，下午9人陸續嘔吐、腹瀉，當晚就診，醫院通報疑似食品中毒案，屏東衛生局今天前往餐廳採集檢體釐清，9人均已出院，回飯店休息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
「台大男神」孫炫東凌晨嗨完夜店 開1480萬法拉利酒駕遭法辦
26歲的網紅「台大男神」孫炫東驚傳酒駕！台北市大安分局日前（8）清晨在忠孝東路四段巷弄攔查孫男，發現他酒後駕駛市價約1480萬元的法拉利488 GTB，經酒測後酒精濃度竟高達 0.87mg/L，已達公共危險罪標準，全案依酒駕罪嫌送辦。鏡報 ・ 5 小時前
謝侑芯準備回家了！大馬火化「父母視訊送別」...場面哀戚惹鼻酸
31歲「護理系女神」謝侑芯於馬來西亞猝逝，遺體因調查工作而在吉隆坡中央醫院滯留25天，今（16）日警方終於同意家屬領出遺體，遺體領出後也立即被載往火化場。據了解，謝侑芯的父母並無親自前往馬來西亞，而是透過委任律師代表家屬處理後事，僅透過視訊送愛女最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
政大1科系將改名「資訊工程系」！內行人：分數會漲很多
隨著台灣科技業快速發展，高薪與職涯穩定等優勢讓理工科系備受青睞。被視為文組龍頭的政治大學近日公告，「資料科學系」將更名為「資訊工程系」，消息曝光後隨即引發討論，不少人甚至預期「改名後分數會漲很多」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
新店機車腳踏車相撞「2男雙亡」 他說沒事就醫昏迷不治
新北市的新店區昨（15日）下午發生慘烈車禍，是一輛機車跟腳踏車相撞，機車騎士當下說「沒事」，後來卻突然昏迷送醫不治，而今天清晨傳出騎腳踏車的阿公也身亡了，慘變2死事故。中天新聞網 ・ 6 小時前
芬普尼蛋3240台斤流進市面 民眾退貨撲空
彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標遭移動管制，台中市龍忠蛋品行被發現9日曾進貨雞蛋4000台斤，已有3240台斤已流入市面。雖然蛋行老闆說，畜牧場稱檢驗合格才去載蛋，但有民眾今天到蛋行退貨卻撲空。有網友將蛋行標示賣「毒蛋」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
日本九州櫻島火山清晨噴發 噴煙高達4400公尺 鹿兒島宮崎發布降灰警報
日本九州櫻島火山（Sakurajima）今天（16日）清晨噴發，日本氣象廳表示，大量的火山灰和煙霧直竄至4400公尺天際，當局發布降灰警報。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
台中婦人至龍井圖書館遭30公分眼鏡蛇咬傷 送醫救治
台中一名41歲婦人今天在龍井區龍井圖書館，走出大門時突感覺右腳背一陣痛，發現遭眼鏡蛇咬傷。台中市消防局獲報立即派員前往救援，由救護車送醫救治；院方表示，婦人目前生命徵象穩定，已施打蛇毒血清，持續觀察中。消防局與農業局廠商後續執行捕蛇作業，已在現場捕獲一條30公分眼鏡蛇。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
大力士楊森世界公開裝備健力錦標賽臥舉摘金 共獲1金1銀1銅
「2025年世界公開裝備健力錦標賽」在羅馬尼亞克盧日那波卡舉行，台灣大力士楊森15日在男子組120公斤級臥舉以340公斤摘金，最終笑納1金1銀1銅。總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前
樂團主唱慘死「電動座椅架」下！活壓斷肋骨搶救10小時無效
中國樂團「普通搖滾樂隊」12日在微博發出訃告，證實女主唱阿珍（本名解惠鈞）9日因意外不幸身亡。根據樂隊說明，她當天工作時，胸腔遭劇院大型電動座椅架意外擠壓，造成肋骨斷裂並導致呼吸困難，經送醫搶救10餘小時仍宣告不治，於10日凌晨離開人世，消息震撼樂迷與音樂圈。鏡報 ・ 7 小時前
再爆問題蛋外流…龍忠蛋行：養雞場說檢驗沒問題
彰化文雅畜牧場雞蛋被檢出芬普尼超標，昨爆出又有四萬顆流入市面，同樣檢出芬普尼超標。進貨的龍忠蛋行林姓老闆強調，養雞場來電...聯合新聞網 ・ 10 小時前
運動部去年調查 全台雲林最胖、高雄變胖
據中央統計，去年各縣市BMI過高或肥胖人口平均比率逼近4成，雲林全台第1，六都高雄最高，高雄也是縣市中少見比前年「不瘦反...聯合新聞網 ・ 10 小時前
3.9萬股民血本無歸！台南知名大廠股票變壁紙 12.7億廠房淪法拍
台灣大型鋁合金熔煉廠「廷鑫興業」（2358），去年因未依法申報財報遭證券交易所勒令下市後，其位於台南市的廠房資產如今也正式流入法拍市場。這不僅意味著近4萬名股民手中的股票已成壁紙，更標誌著這家老牌上市公司的徹底沒落。「廷鑫興業」自1987年成立，1996年以顯示器供應商身份上市，2009年後積極轉型，2012年進軍鋁合金熔煉市場。該公司一度成為台灣鋁合金產......風傳媒 ・ 2 小時前
日本熊學聰明沒在怕？！北海道巨熊推倒300kg捕熊籠
日本近期多地接連傳出熊襲擊人的事件，讓民眾感到非常不安。在北海道有監視器捕捉到一隻巨熊，將重達300公斤的「捕熊籠」推倒的畫面，而青森縣竟然還有熊在海上被發現。TVBS新聞網 ・ 36 分鐘前
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝光
新聞周刊報導，商業雜誌CEOWORLD近期公布全球最富裕城市排行榜，日本東京以2.55兆美元GDP奪下榜首，紐約則以2....聯合新聞網 ・ 1 小時前
桃園以南天氣晴朗穩定 入秋最強冷空氣明南下北東轉雨
中央氣象署最新天氣報告指出，示，今天迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島零星短暫雨，外出攜帶雨具備用，其他地區為多雲到晴。氣象專家吳德榮根據氣象資料分析指出，明天入秋以來最強冷空氣開始南下，迎風面北部、東北部及東部轉有雨，氣溫逐漸下降，有局部較大雨勢。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 8 小時前