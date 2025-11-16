不甩警2度勸戒！「台大男神」夜店嗨翻 酒駕開1480萬元法拉利逆向遭逮

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

知名26歲網紅「台大男神」孫炫東日前傳出酒駕事件，警方於8日清晨6時許發現，孫男酒後駕駛市值約1480萬元的法拉利488 GTB行經忠孝東路四段巷弄；經酒測後，酒測值高達0.87mg/L，已達公共危險罪標準。據警方指出，先前已2度提醒孫男「不要酒駕」，不料他仍執意酒後上路，最終被依法開罰。

知名26歲網紅「台大男神」孫炫東日前傳出酒駕事件。（圖／翻攝畫面）

據悉，警方於當天清晨6時許在忠孝東路四段205巷附近巡邏時，發現網紅「台大男神」孫炫東將市值約1480萬元的法拉利停在夜店OMNI外，員警見他渾身酒氣，推斷他剛飲酒完畢、準備離去，立刻上前提醒孫男改以代駕或搭車等其他方式，「你千萬不要酒駕喔！」不料經員警2度巡視夜店門口時，竟發現孫男不顧勸導，正預備倒車、準備上路，員警2度善意提醒告誡。

廣告 廣告

直到員警3度返回時，只見孫男已逆向往市民大道方向行駛；員警立刻上前攔查進行酒測，其酒精濃度竟高達0.87mg/L，已構成公共危險罪，警方依法扣留車輛及車牌，並將他逮捕偵辦。車上當時還有一名26歲蔣姓女子，也因酒駕連帶責任開罰。

大安警分局強調，警方已在案發前多次勸導，但孫男仍無視警告、執意酒駕上路，對用路人的公共安全存有極大威脅。警方呼籲，飲酒後務必使用代駕、計程車或大眾運輸工具返家，切勿心存僥倖，以免釀成憾事。警方將持續推動「零容忍酒駕」專案，嚴格執法、絕不寬貸。

「台大男神」孫炫東將市值約1480萬元的法拉利停在夜店OMNI外，隨後酒駕上路。（圖／翻攝畫面）

◎《FTNN新聞網》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒；未滿十八歲禁止飲酒。

相關新聞影音

更多FTNN新聞網報導

快訊／韓籍七旬翁來台家庭旅遊 倒臥北投溫泉會館浴池猝逝

信義住商大樓地下室藏德州撲克賭場 警破門驚見知名網紅「陳熙熙」聚賭

北市驚見男子倒地不治！死者身分待確認 警方排除外力介入

