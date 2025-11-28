不甩貧血癌症找上門！醫示警「小心腦、心都受損」

生活中心／倪譽瑋報導

醫師分享，一位男性未特別在意自己貧血、說話聲音有氣無力，在被逼做大腸鏡後，發現罹癌了。（示意圖／資料照）

貧血症狀不能輕忽！營養功能醫學醫師劉博仁發文指出，一位男子輕微貧血、臉色略顯蒼白，但他覺得應該沒事，推託大腸鏡檢查，在劉博仁的勸說下，男子去檢查，結果是乙狀結腸長腫瘤。劉博仁提醒，貧血是身體的警訊，可能是告知缺鐵、腸胃道在慢性出血，如果不處理，讓身體長期處於缺氧狀態，可能造成心臟肥厚、腦部功能下降等不良後果。

男子血紅素低、說話無力 一驗竟罹癌

劉博仁分享就診個案，一位男性臉色略顯蒼白、說話聲音有氣無力，一查發現他的血紅素11.5 g/dL「略低」不算劇烈警訊，但另一項指標CEA（大腸癌常用腫瘤指數）是8 ng/mL，劉博仁催促他一定要做大腸鏡，對方以應該沒事、很忙推託，「我的直覺，有時候就像心裡的一盞燈。我請他務必不要再拖」最終男子做了大腸鏡，診斷：大腸直腸癌第三期。

廣告 廣告

那位男子接受術前化療、手術等治療，現在已恢復健康，事後他感謝劉博仁「劉醫師…還好你有逼我去做大腸鏡。」劉博仁提醒，如果有貧血、消化不良、體重下降，或是健康檢查出現血紅素偏低、CEA偏高，應就醫評估。他直言，「身體給的訊號，都值得被聆聽」很多疾病不是突然變嚴重的，而是我們忽略它太久。

貧血症狀、可能原因一覽 缺鐵最常見

劉博仁聚焦身體的貧血警訊，許多人把貧血想成是缺點鐵、女生才會有，但它其實更像是「提示身體有些地方不太對勁」的小信使。可能是貧血的症狀，有「很容易累、容易喘」、「臉色蒼白、嘴唇淡白」、「心跳加快、頭暈、站起來會黑一片」、「睡再多也沒精神」、「指甲變脆、頭髮容易斷」、「專注力下降、記憶力變差」。

造成貧血的可能原因，則有「慢性出血：腸胃道潰瘍、痔瘡、息肉、腫瘤」、「慢性疾病：慢性腎臟病、發炎」、「營養不足（缺 B12、缺葉酸）」「骨髓相關疾病」、「遺傳性貧血」。劉博仁補充，最常見的「缺鐵性貧血」，還有3額外症狀：舌頭疼痛、愛吃冰塊或想啃硬物（異食症）、頭皮與皮膚乾燥。

補鐵可吃哪些食物？

針對缺鐵性貧血，劉博仁給出一些幫助改善的飲食方案：

一、補充以下高鐵食物

紅肉（牛肉、羊肉最有效）

豬肝、鴨血、雞肝

牡蠣、蛤蜊

深綠色蔬菜（菠菜、地瓜葉）

黑木耳

南瓜子、芝麻、黑豆

二、提高鐵質吸收

劉博仁表示，高鐵質食物可與「富含維生素C的食物（如檸檬、番茄、奇異果）」一起吃；也應避免和會降低鐵吸收的茶、咖啡、鈣質補品一起吃。

貧血久沒治療會怎麼樣？

如果鐵一直補不上來，「一定要檢查腸胃道是否出血」；而40歲以上男性，或女性停經後持續貧血，「記得排大腸鏡。」劉博仁特別提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，這很可能代表某處正在悄悄流血。

貧血拖太久不處理的後果，讓身體長期缺氧可能造成「心臟肥厚、心衰竭風險增加」、「免疫力下降，容易感染」、「腦部功能下降、注意力低落」、「疲倦到影響工作與生活品質」、「若是腸胃道出血未被發現，可能錯過癌症早期治療窗口」，因此不能輕忽血紅素降低，如果自己或周遭的人覺得「怎麼一直很累？」請不要小看。

資料來源：劉博仁營養功能醫學專家

更多三立新聞網報導

香港大火「竹棚易燃」？竹筒飯卻燒不起來？專家曝關鍵差異

怒火能靠吃東西來緩？營養師親曝：生氣會「衝超商買2物」

又有老店要收了！北市「連獲7年米其林推薦」餐廳 明年將熄燈

外科醫示警「上班久坐」傷身：走一萬步也救不回

