不甩質疑！藍白火速將「停砍教師年金」送出委員會 國庫至少多付1600億元
立法院司法法制、教文委員會聯席會議今（11/6）審查攸關停砍年金的《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，藍白主張停止所得替代率逐年調降，雖然綠營提出質疑，外界也表達不滿，但在藍白人數優勢下，經表決修正草案條文全數保留完成初審，交付協商。
民進黨政府2018年推動軍公教年金改革，所得替代率方面，年資滿15年，所得替代率為45%，分10年降到30%；年資滿35年，所得替代率為75%，分10年降到60%。國民黨團、民眾黨團及多位國民黨立委提出修法，要求停止調降所得替代率。
立法院昨天、今天分別審查攸關停砍公教年金的《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正草案，有別於昨天的激烈爭辯，今天朝野討論氛圍相對和諧，只有零星口角。
去年停砍？今年停砍？ 藍白差異一次看
這次修法中，藍營主張2024年起開始停砍所得替代率，白營則建議今年開始停砍。依照國民黨團版本，所得替代率最高為68.5%、最低36.0%，民眾黨團版本所得替代率則在34.5%至67.0%之間。教育部估算，藍營版本有87.39%退休老師月退俸逾5萬元，白營版本則有85.58%。
教育部也表示，因應2023年實施初任人員個人專戶新制，教育人員退撫基金用罄年度將從2045年提早至2042年，為了維持原本用罄年度，政府預算共撥補金額1360億，假如2024年起開始停砍所得替代率，未來10年就需要再增加撥補1600億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。
納入隨物價指數調整
除了停砍年金，藍白也建議年金需隨著消費者物價指數調整。不過藍營立委所提出的版本不一，比如張智倫提議CPI達正負5%時，就依據成長率調整，黃健豪則提出，CPI達正負5%時，應在3個月內調整，調整比率由考試院、行政院制定公式，或隨軍公教加薪比例調整；而民眾黨團僅要求，CPI如果累計上漲超過5%，就依照成長率調整，比如CPI成長6%，退休金就應調升6%。
此外，藍營比白營再提出多2個條文修正草案，在第3條部分，張智倫認為，民國84年前已退休人員的退休金屬於「恩給制」，退撫基金若不足，不應苛扣這批退休人員的退休金補足。另外，在第9條部分，張智倫建議，退撫基金每3年精算一次，每次至少精算50年，有不足部份，中央政府應逐年編列預算挹注 ，預算金額不得低於各級政府每年所節省退撫經費支出的2倍。
面對在野要求停砍年金，銓敘部長施能傑表示，他自己也是退休大學老師，月退休所得一定超過5萬，情感上當然覺得不砍最好，但他身為整個基金的財務負責人，他認為一定要讓年改繼續走完，「否則財務缺口真的是很可怕。」
教育部長鄭英耀也指出，大部分退休教師在退休後都有不錯的生活，過得依然自得，加上醫療進步，國人平均壽命延長至80幾歲，確實造成一些壓力，所以要進行年改。他指出，目前退休教師平均月退金有85%是5萬以上，年改結束後平均月領5萬以上還有69%，足以保障退休生活。
經過3個小時討論後，國民黨籍召委翁曉玲宣告，本案審查完竣，擬具審查報告，提請院會公決，本案須交由黨團協商，不過民進黨團提出異議，反對全案送出委員會，表決時綠營不敵藍白人數優勢，票數6比12遭否決；最終全案審峻，各條文均保留，須交由黨團協商，送院會處理。
