不甩違法運送笑氣3萬罰鍰 男存款險遭扣押嚇壞急繳清

桃園市一名34歲張姓男子於113年8月間，在蘆竹區大新路一帶，遭警察臨檢查獲車內疑似有2瓶俗稱笑氣的一氧化二氮之鋼瓶，因鋼瓶外觀未標示商品名稱，故移送機關桃園市環境保護局將該鋼瓶送驗，確認鋼瓶內容為笑氣，屬環境部公告列管之關注化學物質，環保局依「毒性及關注化學物質管理法」裁處罰鍰3萬元，張男逾期未繳納，環保局於今(114)年9月間移送法務部行政執行署桃園分署強制執行。

吸食笑氣對健康會造成不可逆的重大傷害，切勿因一時的好奇或好玩而去吸食笑氣。圖：桃園分署提供

桃園分署先通知張男應於指定期限內自動繳納，但張男未予理會，桃園分署隨即清查張男名下財產，發現張男於金融機構有存款，卻拒不繳納罰鍰，旋即於今年11月間發執行命令扣押存款，扣押命令發出隔天，張男隨即來電表示，因有向銀行貸款的需求，如果有扣押紀錄恐怕會被影響，其將於近日內繳清罰鍰。張男終於在11月下旬到場繳清罰鍰，全案清償。

桃園分署指出，笑氣是一種無色，略有甜味的氣體，一旦吸入過量或長期使用，會造成癱瘓、腦部受損、精神混亂等健康上的重大危害，日前媒體報導案例，有數名年輕人因長期濫用笑氣，導致末梢神經及脊髓病變，其危害健康甚鉅，不可不慎。環境部自109年10月30日起，將笑氣公告為關注化學物質，未經許可擅自製造、販賣、運送、使用、貯存笑氣者，可處3萬元至30萬元之罰鍰。時近年末，桃園分署為維護社會大眾健康，防止濫用笑氣，故加強執行滯欠違反「毒性及關注化學物質管理法」罰鍰案件，收案後立刻調查財產、迅速執行，以杜絕笑氣的濫用。

桃園分署也呼籲，吸食笑氣對健康會造成不可逆的重大傷害，切勿因一時的好奇或好玩而去吸食笑氣，遭查獲者更可依法裁罰最高30萬元，傷身又破財，會讓人生再也笑不出來。

