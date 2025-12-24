不甩邱建富嗆脫黨！民進黨選對會拍板陳素月選彰化

民進黨立委陳素月。楊亞璇攝



民進黨今天（12/24）上午舉行選對會，民進黨發言人吳崢會後轉述，今天選對會開會，確認之前進行關於彰化徵召區民調及協調結果，會中達成共識，建議徵召民進黨立委陳素月參選2026彰化縣長。

民進黨有4人表態爭取彰化縣長，包括民進黨立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢、前彰化市長邱建富，民進黨採「類初選」方式，以民調作為提名參考，4人上週至中央黨部看民調，陳素月透露自己第一名，邱建富稱第一名大概44％，他跟第二名都是42點多％、第四名大概40％，四人全勝過假想敵國民黨立委謝衣鳯。邱建富日前質疑陳素月在極短時間內支持度明顯攀升，增幅超過5個百分點，與先前整體趨勢不符。邱也嗆不排除脫黨參選，為彰化選情投下變數。

據了解，徵召區雖然做民調，但是規定是選對會有決定權，民調是參考，黃秀芳、林世賢都表達尊重尊重，選對會委員看到他們展現出很恰當的格局與對黨的支持，委員有注意到邱建富揚言脫黨參選的發言，會中委員表示，如果真的有發生再來討論，黨紀處理。

據透露，民調中心做的相關資料都有彌封，民調中心有表達，候選人如有疑問，隨時可以提起訴求拆封檢驗，但邱建富並未向黨中央正式表達申訴。

知情人士說，原訂今早上開完選對會、報中執會通過，下午進行提名記者會，包含提名劉建國選雲林縣長、陳素月戰彰化，但由於北捷公安事件，主席賴清德下午中執會將談此事，表達哀悼之意，為表達黨對重大事件重視與哀悼，認為不適合這週去進行選舉相關提名宣傳，因此順延一週，原則上下週再開提名記者會。

此外，據了解，基隆徵召議長童子瑋方向明確，但部分程序尚未完成，仍有待選對會決定。而下次選對會預計下週登場。

