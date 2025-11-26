不甩關稅震盪，台股主動ETF成績亮眼！政策開放一年，科技股集中度與調整能力決勝負
自金管會開放主動式ETF ，市場在短短一年內迅速成長，十三檔產品合計規模超過九百億元。面對震盪不斷的市場環境，這些強調「主動、靈活」的新興理財工具，是否為投資人帶來超額報酬？
金管會於2024年12月起正式開放「主動式ETF」，國內首檔產品則在今年5月推出，在政策開放將滿1年、首檔商品上路甫過半年的此際，市場上已有13檔相關ETF。面對過去一年充滿不確定性的市場環境，這類新興理財工具是否發揮其「主動、靈活」的策略優勢，為投資人創造超額報酬？如今正是回頭檢視成效的時刻。
綜觀13檔已上市的主動式ETF，產品布局涵蓋不同市場與資產，包括五檔台股型、兩檔鎖定美國股市、兩檔全球股票型產品，以及四檔債券型。
00981A績效勝過大盤
首先，台股主動式ETF中，基金規模最大的是「主動統一台股增長」(00981A)，這檔ETF持有逾8成的半導體、電子零組件與周邊設備科技類股，相對同類基金，明顯採取更具攻擊性的配置策略。而從績效表現來看，自5月底至11月21日，00981Ａ漲幅達47％，也確實勝過同期大盤的23％漲幅，以及其他三檔聚焦台股的同類產品。
細看持股狀況，00981Ａ的前十大持股高度集中於今年以來漲勢凌厲的算力、散熱與電源三大AI供應鏈類股，例如AI伺服器材料廠台光電、散熱大廠奇鋐、半導體封測廠旺矽以及網通大廠智邦等。
進一步觀察00981Ａ近三個月持股變動，也可發現其靈活操作的特質。8月中旬，基金在前20大持股中新增了富世達、辛耘、京元電子、臻鼎－KY等中小型股，皆屬高成長的封測、散熱及PCB類股，在關稅政策落地、市場不確定性暫時消除後，提升整體投資組合的上漲潛力。9月，00981Ａ也新增旺矽持股逾38萬股，精準捕捉該股單月漲幅逾380點的強勢行情。
若再對照同一經理人操作的台股基金「統一奔騰基金」，後者同期報酬率超過5成，略勝自己操盤的主動式ETF。這也凸顯主動式ETF在尋求超額報酬的同時，因需兼顧每日持股揭露與市場流動性，操作節奏通常較主動基金更為穩健的特質，也確實能為投資人在被動式ETF與傳統的台股基金之間，提供另一個折衷選項。
不過從另一個角度來看，像00981A這類「積極型」主動式ETF，上漲動能強勁，下跌時波動也相對較大。回測8月至10月過程中的三個大盤下挫區間，00981A在5檔台股主動式ETF中跌幅最深。以8月的回檔為例，加權指數回檔約3％，○00981A跌幅則達4.29％。
在五檔台股主動式ETF中，也不乏受投資人青睞的配息型商品。「主動安聯台灣高息」（00984Ａ）是目前市場中唯一的台股高息主動式ETF。即使在台股本益比高於過去十年平均、企業整體配息率下降的環境下，00984Ａ近一個月含息報酬率仍達2.6％，優於規模最大的兩檔被動式高息ETF，也就是國泰永續高股息與元大高股息分別僅0.3％與1.06％的報酬表現。
▲國內首檔主動式ETF在今年5月推出，至今已有13檔商品上市，受益人數超過50萬人。（圖／野村投信提供）
靈活分散權重抗市場震盪
00984Ａ經理人施政廷表示，基金成立的7月正值台股除息旺季，因此在7月將基金五大策略中的「核心高股息策略」比重提升至60％，專注於收息，同時利用股價穩健、抗波動的高殖利率個股應對市場震盪。
施政廷解釋，「被動高股息ETF多採單一策略，淡季時缺乏調整空間；而00984Ａ可依季節與盤勢調整核心部位及多策略權重，提升收益與波動管理的彈性。」他對此進一步解釋，面對近期台股震盪，基金進一步進行「持股分散」與「投資策略分散」，進入第四季後，他把依據「核心高股息策略」而布局的持股比重，從60％降至50％。
策略調整後，該檔ETF將維持10％的「價值低波策略」，並將剩餘40％配置於「超額報酬策略」，以捕捉第四季股價旺季的上漲動能。
接著將目光轉向美國市場。目前市場上有兩檔鎖定美股的主動式ETF，分別為「中信ARK主動式ETF」(00983Ａ）與「主動摩根美國科技」（00989Ａ)。前者找來女股神伍德（Cathie Wood）掌舵的ARK作為投資顧問，後者則以摩根自家旗艦基金「美國科技基金」策略團隊為後盾，兩者雖均配置於市場中具創新能力的公司，擇股策略與邏輯卻略有不同。
10月以來，美股頻受「AI泡沫化」雜音干擾，兩檔主動式ETF績效皆受影響。00989Ａ從上市日10月22日算起，單月下跌約6％，而00983Ａ的同期跌幅則超過13％。
進一步分析兩者持股，00983Ａ延續女股神的投資風格，重押具「顛覆式創新」的企業，如加密貨幣交易所Coinbase Global、線上影音與平台企業RoKu，然而近月加密貨幣市場遭遇重挫，Coinbase股價跌逾兩成，而第一大持股特斯拉亦受市場對AI投資的懷疑情緒影響下跌逾一成。
相對而言，跌幅較小的00989Ａ，前兩大持股輝達及Snowflake，近一個月跌幅僅0.7％與3％。00989Ａ產品經理溥琪琳表示，在10月市場修正前，經理人已逐步降低高估值個股，向上游產業如記憶體、網通族群，以及AI科技題材以外的企業尋找布局機會。
▲美國最大加密貨幣交易所Coinbase今年5月正式納入標普500指數，然而近來加密貨幣市場面臨跌勢，Coinbase股價近一個月下跌約3成。（圖／達志）
ＡＩ泡沫雜音引發美股輪動
溥琪琳進一步分析，近期美股的震盪，主要源自高估值族群與標普五○○其他成分股的表現分化，「顯示美股正在悄悄輪動。」若僅以對焦指數的被動式ETF投資美股，將因七巨頭權重超過四成而同步震盪；相對地，00989Ａ對七巨頭的持股權重不到兩成，「透過低配巨型股，向外尋找具技術護城河與領導地位的企業，靈活分散的策略，才是面對不確定性環境的因應之道。」
最後，自然少不了債券資產類別產品。目前13檔主動式ETF中，共有4檔債券型ETF，分別為「主動聯博投資等級債入息」(00980D)、「主動中信非投等債」(00981D)、「主動富邦動態入息」(00982D)與「主動富邦複合收益」（00983D)。
顧名思義，前兩檔分別聚焦投資等級債與非投資等級債，而富邦的兩檔產品中，00982D以投資等級債為主軸，00983D則在投等債之外納入非投資等級債以提高收益。
依照目前各國逐步轉向降息循環，且信用利差趨窄，違約率處於1.4％的歷史新低環境中，選擇投等債與非投等債兼具的「複合型」債券ETF，可望在兼顧風險同時，提高收益表現。
總結來看，在當前充滿不確定性的市場環境中，主動式ETF以更靈活的持股調整與策略運用，同時兼顧收益與風險控管，或能在盤勢快速輪動下，成為相較於「被動式管理」更具彈性的配置選擇。
