不甩陸委會！ 大陸再「丟包」3台籍詐騙犯自行搭機返台

中國大陸公安日前以小三通方式遣送10名台籍詐騙犯返抵金門，但因事前未通知且時間倉促，陸委會直言不滿該處理方式，直呼是「丟包」。不過大陸4日晚間又在未通知我方的情況下，直接讓3名台籍詐騙犯自行搭機返抵松山機場，其中2人在台遭通緝。刑事局獲報後緊急與移民署協調並趕往機場接人。

陸委會才不滿陸方以小三通模式遣返詐欺犯，陸方竟更進一步讓詐騙犯自行搭機返台。（圖／報系資料照）

大陸3日以小三通方式遣送10名台籍詐騙犯返抵金門，因未事前通知且時間倉促，方式幾近「丟包」。這10人先前在柬埔寨、緬甸落網，在中國大陸服刑完畢後，於3日在公安監控下登船經小三通入境金門，被移送金門地檢署。當時是台灣船公司售票時發現部分人員無身分證件，驚覺事態有異才緊急通知國境大隊。

廣告 廣告

陸委會發言人梁文傑表示，經清查身分後同意這10人登船抵達金門，但對岸知會時間緊迫，未能約好時間跟交通工具，不符過去共打機制。他坦言儘管對大陸公安處理方式不滿意，但基於台籍人員返台權利、司法到案需求，且登船決定權在台灣，還是傾向務實處理，「先把人帶回來再說」。

3名台籍詐騙犯自行搭機返抵松山機場。（圖／報系資料照）

原先傳出大陸公安將再循小三通模式遣送3名台籍詐騙犯返抵金門，不料陸方4日晚間改變作法，在未知會刑事局情況下直接讓3人搭上飛機返抵松山機場。刑事局獲報後緊急與移民署協調並趕往機場接人，預計將2名通緝犯解送執行，另1人因未遭通緝將獲釋。

延伸閱讀

影/鯛魚排藥檢鬧烏龍！高雄衛生局：找不到出包檢驗員

全聯鯛魚排檢驗爆低級錯誤 藍營痛批：高雄式烏龍

高雄衛生局鯛魚排禁藥烏龍蝴蝶效應 雲林漁民：快被害死要求償！