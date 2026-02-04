不甩鳴笛！轎車疑惡意擋救護車 駕駛氣PO網

高雄美濃區昨晚有民眾發現救護車被一輛轎車阻擋。（圖／東森新聞）





高雄美濃區昨晚有民眾發現救護車被一輛轎車阻擋，延誤了整整三分鐘，氣炸po網。警方表示，查證屬實最高開罰3萬元以下。

3號晚間六點20分左右，民眾開在美濃區延平二路跟旗平一路附近，發現前面的救護車，被一輛轎車刻意阻擋。

過程中救護車多鳴笛，但前車駕駛裝做沒聽到。

目擊駕駛：「你看那台車故意擋救護車。」

後方駕駛將影片po網，指控轎車兩度刻意阻擋，長達3分鐘以上，不願讓道，他說明明前面還有空間，救護車多次鳴笛，該名駕駛還是不甩，他也急的按喇叭提醒一樣沒用，影片引發網友熱議，有人就說建議重罰，讓他紅出名，開紅單6000。

警方表示若查證屬實，遇到救護車鳴笛不禮讓，可開罰6千元以上，三萬元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照及吊扣汽車牌照六個月。

