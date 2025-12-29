即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌上週六（27日）在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長；他在演講中提到，「柯文哲讓台北市民感到光榮，黃國昌也能讓新北市民驕傲」。不過，國民黨主席鄭麗文今（29）日接受電台專訪時談到新北市長提名工作，表示將會徵招台北市副市長李四川，「應該是協調整合工作，大概不至於走到初選」；但考慮到李四川目前還有任務在身，希望先專注市政，明年再行徵召。

黃國昌昨日在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長，前民眾黨主席柯文哲也到場站台助陣。黃國昌在演講中稱，「當初柯文哲可以讓台北市民感到光榮，明天黃國昌就可以讓新北市民感到驕傲」。

快新聞／不甩黃國昌？鄭麗文宣布藍營新北市長人選：明年徵召李四川

黃國昌上週六（27日）在新北新莊舉辦「為新北應援」造勢活動，正式宣布參選下屆新北市長。（圖／民眾之聲YT）

不過，國民黨主席鄭麗文今天上午在電台專訪中說明2026提名佈局規劃，談到新北市的部分，她認為「應該是協調整合工作，大概不至於走到初選」。

鄭麗文強調，國民黨會先產生自己的人選，雖然會盡快提名，但也要考慮台北市副市長李四川還有任務在身，「畢竟現在他還在北市府上班，否則本來第一波要提名的是現任縣市首長。」

同時鄭麗文也提到，她不希望把選舉時程拉得這麼長，還是希望明年再徵召，讓縣市長先專注市政。

