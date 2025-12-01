不甩黨內冷處理 麥玉珍爭取參選台中市長：為何不可？

麥玉珍再度表達對挑戰台中市長的決心。

根據民眾黨兩年條款，麥玉珍立委任期將於明年1月31日屆滿，她日前鬆口表態有意願投入2026台中市長選舉，隨即傳出台中黨部主委認為黨內無合適人選，民眾黨主席黃國昌受訪時也稱自己「現在才聽到」。對此，麥玉珍今（1日）早在臉書發出長文，強硬回應黨內外的質疑，強調自己「沒有缺資格」，並直球對決：「我想很坦白說一句：麥玉珍要爭取參選台中市市長，為何不可？」

麥玉珍的文章主要針對黨內對其參選意願的「冷處理」做出反擊，她指出，城市的未來不該因為「誰還沒講好」或「誰還沒溝通」就自動放棄，並強調「民眾黨不是還沒上場就舉白旗的政黨」。

麥玉珍自認「沒有缺資格」，且相信機會是自己努力爭取的，在民主社會，沒有「當然不行」這種事，她強調自己願意站出來，是因為「台中值得更好的未來」，她要來奉獻、解決問題，並提升城市價值，而非僅是來「要位置」。

麥玉珍在文中詳述自己從新住民到立委的奮鬥歷程，強調自己「沒有背景、沒有金權」，有的只是「很台灣、很真心的信念」，她強調，台中是她打拚的地方，「現在我也要把我的未來回報給台中」。

雖然強硬表態參選意願，但麥玉珍同時呼籲黨內將重點放回眼前的工作，「參不參選不是現在的重點，重點是我一直都在做事，也會一直做下去。」麥玉珍強調，目前最重要的任務是守護即將在三個月後成立的新住民發展署，她會持續督促行政院專注預算審查。她總結：「不是為了我能不能，而是因為台中值得、台灣值得，每一個努力的人都值得。」文末標註行政院長卓榮泰、總統賴清德、台中市市長、和追蹤者，未見任何與民眾黨有關的標籤。





